Jennifer Lopez, Ben Affleck y A-Rod coinciden en el Super Bowl

Con su tema On My Way de fondo, se aprecian fotos y videos de la enamorada parejita a lo largo de sus años juntos. En un mensaje, escrito por ‘La Diva del Bronx’, la propia cantante compartió lo que para ella significó ese video. “Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, sus inesperados giros y cambios, y que cuando es real, realmente puede durar para siempre”, explicó Lopez en su newsletter. “Esto derritió mi corazón”.

