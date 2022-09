Mientras JLo disfruta de sus primeros días de casada, Alex Rodriguez podría estar soltero

Todo parece indicar que Alex Rodriguez habría terminado su relación con la modelo Katherine Padgett, luego de estar juntos por siete meses. El ex beisbolista volvería a estar soltero luego de esta separación, que según reportes de Page Six, se dio en los mejores términos.

Según el sitio, un allegado confirmó que la pareja había decidido tomar caminos separados aunque su relación amistosa está más fuerte que nunca. “Son buenos amigos, son solo cada uno. Se separaron, pero son muy unidos. Está todo bien”, explican.

Si bien no hay una fecha exacta del día en el que la pareja optó por dejar atrás la relación, es hasta ahora que se hizo público. Alex y Kat no necesitaron del drama para llegar a esta conclusión, y su ruptura, aunque puede doler a cierto nivel, los deja tranquilos.

El ex pelotero no se ha quedado encerrado en casa lamentando que esta nueva oportunidad en el amor no diera los frutos que muchos esperaban para él, pues desde su separación con Jennifer Lopez, algunos de sus fans esperan volver a verlo tan sonriente y feliz pasando por el altar.

Por ahora él parece disfrutar el amor que ya tiene: el de sus hijas Tasha y Ella, con quienes ha estado pasando el tiempo en las semanas recientes. “Alex se está divirtiendo y saliendo con su familia”, explica la fuente cercana a la familia Rodriguez.

Las pistas de Alex y su soltería

Previo a que el allegado a Alex informara que su relación con Katherine había terminado, una de sus publicaciones en las redes sociales parecía delatar su nuevo estado civil. “Cena para uno… juego de los Yankees”, escribió en una de sus historias mostrando su cena y un televisor. De hecho, el ex pelotero no ha hecho publicaciones con Katherine desde hace un tiempo, así como tampoco ha estado en los recientes eventos de A-Rod.

La ruptura de Alex y Kat llega tan sólo tres semanas después de que su ex prometida, Jennifer Lopez, se casara por segunda vez con su ex de hace 20 años, Ben Affleck. La pareja recién volvió de su segunda luna de miel para continuar con la vida familiar, a la que agregaron un nuevo integrante, un gatito que recién adoptaron junto a sus hijas Emme y Seraphina.