Alex Rodriguez, papá consentidor, pasa un momento hilarante con su hija en el supermercado

La leyenda del béisbol, Alex Rodriguez, es un orgulloso padre de dos mujercitas; Natasha, de 19 años y Ella, de 15, quienes son, sin lugar a dudas, los grandes amores de su vida. Como es lógico, ambas ya son todas unas adolescentes que van buscando su propio camino en la vida y en ese sentido, la mayor de ellas es la primera que ha alzado vuelo hacia nuevos horizontes profesionales al enrolarse en la Universidad de Michigan para seguir una carrera en artes, desde el año pasado.

Cuando su primogénita decidió abandonar su hogar rumbo a perfeccionarse en su pasión por las artes escénicas, el expelotero de 47 años le dedicó unas emotivas palabras con un mensaje que describió él mismo como ‘agridulce’: “Tashi, no puedo hacer que el tiempo se detenga, así que mi deseo para ti es que salgas al mundo con confianza, sabiendo lo que vales y creyendo en ti mismo. A medida que avanzas de un capítulo al siguiente, estoy muy orgulloso de quién eres como persona. ¡Siempre orgulloso de ti! Con amor, papá”.

Recientemente, el ex de Jennifer Lopez –quien pasa la mayor parte de su tiempo en Miami – hizo un viaje exprés para compartir tiempo con su hija y consentirla en todo aspecto. Por medio de un vídeo subido a sus redes sociales, ‘Arod’ se dejó ver de compras junto a ‘Tashi’ y reveló todo los deberes caseros a los que tuvo que ‘someterse’ con tal que su princesa se sienta a gusto, entre ellos lavarle la ropa, preparale la cena y hasta hacerle compras para que pueda estar tranquila durante los próximos meses mientras ella se dedica a sus estudios.

“Vida de padre universitario, te amo”, se lee en la descripción de la publicación hecha por Rodriguez en la que también se aprecia un divertido momento que pasan padre e hija al tratar de salir de supermercado por la puerta equivocada, ante las risas de Natasha.

“Estaba muy emocionado, mi hija me pidió que fuera a cenar aquí en la Universidad de Michigan. Llego en avión, voy a su dormitorio, lo primero que hacemos es ir a lavar la ropa y luego me muero de hambre, pensaba que iríamos a un buen restaurante y luego nos detuvimos en Trader’s Joe y hemos estado aquí durante las últimas dos horas, tenemos suficiente comida para cuatro semestres y todavía me muero de hambre”, se le escucha relatar con un notorio bronceado propio de sus largos días en Florida.

Las condiciones de Arod para que su hija estudie arte

Alex Rodriguez ha sido padre soltero desde que se divorció de Cynthia Curtis en 2008 y su hija Natasha, de 18 años, es la primera en alejarse de su nido. Al enterarse de la decisión de su querida ‘Tashi’ para seguir una carrera en artes, el exdeportista le puso unas condiciones a la joven sobre las clases que debería recibir en la Universidad de Michigan.

La celebridad de ascendencia dominicana explicó que su único requisito para Natasha era incluir clases de empresariales junto con sus campos de estudio elegidos. “Mi única condición es porque todos estos jóvenes actores quieren saltarse la universidad y yo siempre les digo: ‘Puedes estudiar drama, puedes hacer lo que quieras, pero siempre que tomes clases de negocios en Michigan; tienen una gran escuela de negocios”, dijo en entrevista con US Weekly a mediados de 2023.

