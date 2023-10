Alex Rodriguez presume con orgullo sus raíces dominicanas con un perfecto español

Alex Rodriguez nació en Nueva York, pero sus raíces son dominicanas por parte de sus padres. Además de esto, vivió parte de su infancia en Miami, así que al crecer, en casa escuchó todo el tiempo el idioma español. el cual aprendió a la perfección. Orgulloso de sus orígenes, el exjugador de los NY Yankees usó sus redes sociales para presumir su dominio del español, dejando a más de uno impactado.

©GettyImages



‘A-Rod’ en sus tiempos como jugador de los New York Yankees

A través de sus redes sociales, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, ‘A-Rod’ compartió un video que dejó perplejos a sus fans. “Hola mi gente”, escribió el también comentarista deportivo junto al video en el que presumió su fluido español. “Saludos mi gente. La gente me ha preguntado por qué no hablo más español; primero yo soy dominicano, pero nací en Nueva York, pero mi mamá y mi papá son dominicanos. ¿Por qué no me preguntan varias cosas en español y yo les respondo en mi idioma dominicano. Ustedes pregunten”, dijo en su video, el cual tiene más de 50 mil ‘me gusta’.

El orgullo de llevar el jersey de su país

En más de una ocasión, el beisbolista se ha pronunciado con orgullo acerca de sus raíces dominicanas. Incluso, ha jugado con la camiseta del país, justo como sucedió en el Clásico Mundial de Béisbol, de 2009. En ese entonces, ‘A-Rod’ explicó sus motivos para jugar con el jersey dominicano. “Quiero representar a mi país, voy a jugar con el equipo dominicano. Nací en Washington Heights, pero mis padres son 100% dominicanos. Quiero que esto quede bien grabado y así lo vean en la República Dominicana”, dijo en unas declaraciones reotmadas por el portal Fansided. “Ponerme el uniforme de la República Dominicana le sacó las lágrimas a mi mamá y a mi familia entera”, compartió Alex en una conversación reciente con el periodista Héctor Gómez.

En otra charla con el comunicador, Alex habló de las cosas que unen al país que vio nacer a sus padres. “Yo soy dominicano. Nací en NY, me crié en Miami, pero mis dos padres son dominicanos. Nosotros tenemos mucho orgullo de ser dominicanos. En Dominicana se trataba de 3 cosas: merengue, béisbol y cerveza Presidente”.

Alex Rodríguez: "Yo soy Dominicano. Nací en NY, me crié en Miami, pero mis dos padres son dominicanos. Nosotros tenemos mucho orgullo de ser dominicanos. En dominicana se trataba de 3 cosas: merengue, béisbol y Cerveza Presidente". pic.twitter.com/OeREl6stak — Héctor Gómez (@hgomez27) April 12, 2022

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.