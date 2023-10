Karla Martínez explica la ausencia de su esposo en sus fotos

Karla Martínez y su esposo Emerson Peraza son una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento. A pesar de que la presentadora es uno de los rostros más conocidos de Univision, en todo lo que se refiere a su pareja y su vida familiar, es de lo más hermética, por lo que son contadas las fotografías que tiene en sus redes al lado de su marido e hijas. Detrás de este hermetismo con sus seres queridos hay una gra razón, la cual Karla ha respetado al máximo, todo para preservar la intimidad de su hogar.

Karla Martínez y su esposo Emerson en una de sus pocas fotos en redes

Con 28 años juntos —10 de novios y 18 de casados— Karla Martínez y Emerson han formado una bella familia al lado de sus hijas Antonella y Michaella, de 16 y 15 años, respectivamente. En plena emisión de Despierta América, donde se estaba hablando acerca de la privacidad en las redes, Karla explicó la razón por la que su esposo no aparece en redes sociales, a diferencia del resto de sus compañeras del matutino.

“En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno yo que soy figura pública por mi trabajo pues tengo mis redes sociales, mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta ‘por qué no sale tu esposo’ porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es supertranquilo y eso es muy importante“, dijo Martínez.

De hecho, en su perfil de Instagram son tan escasas las fotos de su marido e hijas, que su más reciente post en familia data de abril de 2021. Mientras que una de sus pocas imágenes con Emerson es de diciembre de 2020, en la no se aprecia claramente el rostro de él.

Sus hijas también son muy privadas

Esta no es la primera vez que Karla se refiere a esta situación. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en 2022, la presentadora respondió al cuestionamiento de un seguidor, quien quería saber la razón por la que las niñas no aparecían en los posts de Karla. Ante esto, la presentadora respondió: “Porque no les gusta. Son muy privadas y la verdad me encanta que sean así. Siempre las voy a respetar y proteger”.

