Barack y Michelle Obama celebran su aniversario: ‘31 años y toda una vida por delante’

Si bien el reciente verano hubo una larga lista de inesperadas rupturas, siempre seguirán existiendo las historias de éxito que nos hacen seguir creyendo en el amor. La de Barack y Michelle Obamaes una de ellas. La expareja presidencial ha logrado superar distintos obstáculos inspirando a muchos con el cariño, respeto y complicidad que imperan en su relación. El exmandatario estadounidense y la exprimera dama están de festejo, pues se han cumplido 31 años desde que se convirtieron en marido y mujer. Obviamente esta ocasión no podía pasar inadvertida, y ambos han tomado sus redes sociales para dedicarse los más lindos mensajes.

©@michelleobama



Barack y Michelle Obama celebraron 31 años de casados.

“31 años y toda una vida por delante. Me encanta vivir la vida contigo a mi lado, @BarackObama. ¡Feliz aniversario, cariño!”, escribió Michelle en su cuenta de Instagram. Junto a estas breves, pero sentidas palabras, la escritora compartidó una hermosa postal en la que se le veía abrazada junto a su esposo, posando los dos con grandes sonrisas en el rostro.

Barack no se quedó atrás, y casi al mismo tiempo publicó en su propia cuenta una dedicatoria para su esposa. “¡Feliz aniversario, cariño! @MichelleObama, eres brillante, amable, divertida y hermosa, y tengo suerte de poder llamarte mía”, escribió el 44° presidente de Estados Unidos. También publicó una linda foto junto a su pareja, en ella se les veía abrazados en medio de un hermoso paisaje verde.

©@BarackObama



Los Obama se han convertido en una inspiración para muchas parejas.

Los seguidores de la pareja no tardaron en felicitarlos y enviarles sus mejores deseos, además expresaron su admiración por la forma en la que han mantenido un matrimonio sólido y feliz.

Las inesperadas confesiones de Michelle sobre su matrimonio

Si bien Barack y Michelle son para muchos una pareja modelo, lo cierto es que como todas han enfrentado momentos difíciles. En diciembre pasado la escritora se sinceró sobre un periodo complicado en su matrimonio en REVOLT TV. “Ahora veo que las parejas jóvenes se rinden muy fácil, porque no hablamos lo suficiente de lo difícil que es y lo mucho que cuesta unir dos vidas más allá del amor. Hubo 10 años en los que no podía soportar a mi marido y eso fue cuando nuestras hijas eran pequeñas”, señaló, para luego agregar: “Hemos estado casados 30 años, puedo soportar 10 años malos de 30”.

©GettyImages



La pareja ha superado obstáculos.

“¿Y adivina cuándo ocurrió? Cuando las niñas eran pequeñas (Malia y Sasha). Durante 10 años, mientras intentábamos construir nuestras carreras y nos preocupábamos por la escuela y por quién hacía qué y qué, yo estaba como: ‘Argh, esto no es justo’”, admitió. “Al comienzo éramos nosotros dos, cada uno tenía su vida. Si él tenía que viajar, yo le decía ‘que te vaya bien’ y me quedaba viendo televisión, pero cuando tienes hijos cambia y ahora es ‘¿a dónde vas y por cuánto tiempo?’”, explicó. “¿Y sabes qué? El matrimonio no es 50/50, nunca. Nunca. Hay veces que yo tengo 70 y él 30. Hay veces que él tiene 60 y yo 40”, reflexionó.