Barack y Michelle Obama celebran orgullosos el cumpleaños 25 de Malia

El 4 de julio es de festejo doble en la familia Obama. Además de celebrar el Día de la Independencia con todo el orgullo y las tradiciones, Barack y Michelle tienen fiesta en casa por el cumpleaños de su primogénita, Malia. Este año, la joven sopló 25 velitas en su pastel, y aunque es bastante reservada con su vida personal y la presencia en redes sociales es limitada, sus padres compartieron la dicha de verla convertirse en una gran mujer.

“Feliz cumpleaños a esta joven talentosa, hilarante y hermosa”, escribió el expresidente en una publicación en sus redes sociales. Junto a su mensaje, Barack compartió una foto abrazando a su hija, un gesto de amor que se refleja en la sonrisa de la joven al momento de capturar la imagen.

“Malia, espero que los 25 te traigan todo lo que buscas y más”, agregó el también papá de Sasha para la mujer que ante sus ojos siempre será una niña. Su publicación de inmediato se llenó de buenos deseos de los seguidores del exmandatario para Malia, algunos de ellos sorprendidos al ver que llegó al cuarto de siglo, pues la conocieron siendo una pequeñita que acompañaba a su padre en su camino hacia la Casa Blanca.

El amoroso mensaje de mamá y el camino en Hollywood de Malia

Michelle Obama se sumó a la celebración familiar, muy orgullosa de compartir este momento con el mundo entero. La feliz mamá publicó una foto de hace unos años, cuando Malia era una pequeñita que aún requería de su ayuda para sostenerse. “¡Feliz cumpleaños, Malia! Me siento muy afortunada de ser tu madre y poder verte convertirte en la maravillosa joven que eres hoy. ¡Te quiero mucho! 💕”, anotó la es primera dama.

Aunque suele llevar un perfil bajo, Malia no está alejada de la fama, y no sólo por ser hija de la expareja presidencial. Después de concluir sus estudios en la prestigiosa universidad Harvard, Malia se encaminó hacia la dirección y el guionismo en el cine y la televisión. Parte de su trabajo lo podemos ver en la serie Swarm (Prime Video) de Donald Glover, en donde aparece bajo el crédito Malia Ann, dejando atrás su apellido. Además, pronto debutará como directora de cine, una carrera prometedora que no pasará desapercibida.

