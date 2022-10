Tras su boda, JLo vuelve a triunfar en Ralph Lauren y posa con Ben Affleck

El pasado mes de agosto, al celebrar en Atlanta su segunda y muy esperada boda con Ben Affleck, Jennifer Lopez impactó con tres espectaculares vestidos de novia. Después de las primeras filtraciones sobre el enlace, que se realizó bajo el más estricto protocolo de seguridad, la cantante reveló los detalles de sus looks nupciales: tres piezas provenientes de la casa Ralph Lauren. Con esta elección, JLo reafirmó a la firma como una de sus favoritas. Tras aquel inolvidable momento, la “Diva de Bronx” ha vuelto a enfundarse en una de las creaciones del diseñador neoyorkino y obviamente ha posado de la mano de su apuesto marido para la que ha sido su primera alfombra roja desde la celebración de su matrimonio.

©@jlo



JLo sabe cómo triunfar en una alfombra roja

Jennifer acudió junto a Ben al desfile de Ralph Lauren para la temporada primavera-verano 2023 celebrado en la Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos de San Marino, en California, y obviamente no pasó desapercibida. El look de la cantante, coronado por un accesorio inesperado, atrajo todas las miradas, algo que no es nada nuevo para ella.

JLo lució un vestido largo de raya diplomática -estampado que es casi un emblema en Ralph Lauren- y silueta wrap, detalle que toda mujer conocedora y fashionista sabe que es mejor truco para acentuar la cintura y estilizar la silueta. Esta prenda, que resultó muy favorecedora para la cantante, contaba con manga larga y un profundo escote en V, con el que la cantante reafirmó su estilo sexy.

©GettyImages



JLo y Ben se reafirman como una de las parejas favoritas

Más allá de los clásicos stilettos negros Christian Louboutin -que quedaron al descubierto con la abertura del vestido- y del bolso clutch a juego y con detalles dorados, el complemento acaparó la atención en el outfit de Jennifer fue sin duda el sombrero cowboy de ala ancha con el que la estrella de Hustlers le dio un giro completamente original a su atuendo.