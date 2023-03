En esa misma conversación, Ojani reveló la forma en la que le dio el anillo de compromiso a JLo y como Abraham Quintanilla, padre de la fallecida Selena, se conmovió hasta las lágrimas.

“Yo le doy el anillo y cinco o seis minutos después, viene Abraham (Quintanilla) llorando y nos abraza a los dos y nos dice, ‘me has hecho recordar el momento donde Chris -el ex de Selena- le regaló el anillo a Selena, que fue en el mismo lugar’. Y yo no sabía; yo empecé a llorar, Jennifer empezó a llorar… fue un momento que le hizo revivir el momento a Abraham. Fue muy bonito”, agregó.