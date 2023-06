Clarissa Molina termina proyecto en República Dominicana y su ex, ¿tiene una nueva relación?

Casi un mes atrás, Clarissa Molina confirmaba los rumores que desde tiempo atrás habían surgido sobre su relación con Vicente Saavedra. En un breve comunicado en sus redes sociales, la presentadora de El Gordo y la Flaca reveló que tomaban caminos separados y que el compromiso de boda se había disuelto. Horas después partió hacia República Dominicana para el rodaje de Perdiendo el Juicio, cinta que el fin de semana concluyó las grabaciones y que traerá de vuelta a Clari a Miami.

Al mismo tiempo que ella celebraba, su ex publicó una breve historia que llamó mucho la atención, en la que se aprecia un par de pies de mujer. Alguien que se acababa de quitar un par de zapatos de tacón y parecía relajarse a su lado en un automóvil de asientos de vinil rojos.

Vicente no etiquetó a nadie en concreto, pero publicó la historia con un pequeño corazón azul y el tema Cúrame El Alma, el sencillo más reciente de Ozuna que habla sobre una nueva ilusión romántica. Y es que en el mundo de las redes sociales, las canciones pueden ser la extensión perfecta para demostrar los sentimientos o pensamientos del momento.

Clarissa Molina, tranquila con la separación

Aunque confirmó que ella y Vicente ya no estaban juntos, Clarissa Molina no dio más detalles sobre los motivos que los llevaron a terminar su relación y mucho menos desde cuándo habrían tomado caminos separados. Sin embargo, la pareja dejó de publicar fotos junta desde meses atrás, lo que suponía que entre ellos ya no había un vínculo tan cercano. De ser así, el corazón de Vicente estaría listo para iniciar una relación con alguien más.

Por su parte, Clarissa, quien suele mantener los aspectos de su vida personal en lo privado, se muestra contenta y sonriente en las fotos y momentos que decoran su álbum virtual. Y sobre los días junto a Saavedra, en El Gordo y la Flaca expresó: “Cualquier separación por un año, dos años que sean, es difícil. Cuando hay una pareja, las cosas se manejan con ella. Todo estaba en bajo perfil. Estábamos tratando todo así. Ustedes conocieron mi relación. ¡Yo fui súper feliz con Vicente! De verdad que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo. Todos esos recuerdos me los llevo en el corazón, atesorando que compartí todo eso con ustedes, con los fanáticos”.

