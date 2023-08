Renovada, espectacular y optimista: Clarissa Molina comienza un nuevo capítulo en su vida

Clarissa, estás bellísima y con una figura envidiable... ¿cómo estás?

¡Muy bien! Este proceso, para llegar al cuerpo que tengo hoy en día, que es un cuerpo fit, saludable, no tiene nada que ver con el de Miss Universo, estaba mucho más flaca en el concurso y el hecho de que yo haya realizado mi cambio mental, ahí fue que realmente logré hacer un cambio, desde el 2020 en pandemia hasta el día de hoy. Ha sido un proceso de entrenamiento, de comer bien para llegar aquí y ahora puedo comer lo que quiera. Me mantengo, me doy mis gustitos, pero siempre teniendo el balance que es lo más importante.

Ahora, las chicas, las niñas y todo el mundo ve Instagram y quieren ser como la modelo o la chica que sale allí. Sí, hay una presión de Social Media hoy en día, pero al final nos tenemos que sentir bien con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, o sea, no importa lo que vaya a decir el otro. A mí me criticaban cuando estaba gordita, me critican ahora que estoy en mi mejor momento. Físicamente hablando me siento muy bien. Al final del día, si te van a criticar por todo, lo más importante es cómo te sientes tú sobre ti misma.