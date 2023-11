Clarissa Molina comparte las imágenes de su nueva película con Shalim Ortiz

Tras meses de arduo trabajo, al fin Clarissa Molina compartió el primer tráiler de su nueva películaPerdiendo el juicio. El proyecto en cuestión es una comedia romántica que está dirigida por Frank Perozo y en la que comparte créditos con Shalim Ortiz. Curiosamente, esta es la segunda vez que ‘Clari’ comparte créditos con el actor, pues anteriormente trabajaron en Flow Calle. Emocionada, la también presentadora de El Gordo y la Flaca reveló el adelanto en sus redes sociales.

©@clarissamolina/ Caribbean Films



Clarissa Molina interpreta a una abogada en su nueva película

“¡Sorpresa familia! Les presentamos el teaser de PERDIENDO EL JUICIO la película! @perdiendoeljuiciomovie es una comedia romántica dirigida por el increíble @frankperozo para toda la familia donde van a reír, llorar y sobre todo a reflexionar”, se lee en la primera parte de su publicación, la cual está acompañada por el teaser del filme, el cual se estrenará en 2024.

“Cuando se trabaja con corazón, pasión, respeto y en complicidad, este es el resultado. Rodar esta película sin duda ha marcado un antes y después en cada uno de nosotros. Que experiencia tan hermosa hacer cine en RD durante un mes y tener a los mejores compañeros, donde nos nutrimos de uno al otro a la hora de hacer cada escena dejando el corazón. Estamos sumamente emocionados de que todos ustedes puedan ir a los cines el año que viene y disfrutar de esta historia hermosa y media complicada jajajaa ya verán porque se los digo!”, agregó la también modelo.

©@clarissamolina/ Caribbean Films



Clarissa Molina y Shalim Ortiz

Amigos y compañeros de Clarissa la felicitaron por este nuevo logro en su faceta como actriz. Julián Gil, Chiquinquirá Delgado, Lourdes Stephen, Maity Interiano, Francisca, entre otros le expresaron sus mejores deseos. Para la dominicana de 32 años esta película representa su cuarto trabajo en cine, anteriormente trabajó en Qué León, Los Leones y Flow Calle.

Nuevos bríos y abierta al amor

El rodaje del filme de Caribbean Films arrancó en mayo pasado, justo cuando Clarissa Molina tenía unos pocos días de haber anunciado su separación con el productor Vicente Saavedra. Para la conductora, este proyecto fue como un bálsamo, pues se mantuvo ocupada en medio de la tormenta mediática que se generó tras dar a conocer su ruptura con el que sería su futuro esposo.

Tras dar la noticia, ‘Clari’ estuvo ausente de El Gordo y la Flaca por un tiempo, mientras trabajaba en su nuevo proyecto en República Dominicana. A meses de ese capítulo, la moderlo compartió en entrevista exclusiva con ¡HOLA! Américas, que no estaba negada al amor. “No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar”.

