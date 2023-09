Clarissa Molina se deja ver muy bien acompañada en sus vacaciones, ¿junto a un misterioso galán?

Clarissa Molina ha cerrado un año de cambios para dar paso a una nueva y prometedora etapa en su vida. Luego de los festejos por el aniversario de El Gordo y La Flaca (Univision), la conductora viajó a su natal República Dominicana para celebrar su cumpleaños número 32. Y vaya que la ha pasado bien, pues en sus redes sociales compartió un vistazo de sus días en el mar luciendo su espectacular figura. Dado que la dominicana se encuentra actualmente soltera, a algunos de sus seguidores les ha llamado la atención un misterioso acompañante que ha aparecido en algunas de sus publicaciones.

©@clarissamolina



Clarissa llegó a los 32 años luciendo más guapa que nunca.

“Con el corazón lleno, llenito de amor, gracias a todos ustedes por sus hermosos mensajes y deseos. ¡Gracias papá Dios por tanto!”, escribió ‘Clari’ el pasado 25 de septiembre en su Instagram al agradecer las múltiples felicitaciones y muestras de cariño que recibió de parte de sus seguidores. Y ayer, la conductora compartió nuevas fotos y videos de su estancia en el paraíso dominicano, revelando estar muy bien acompañada.

En uno de los clips, ambientado con el tema Después de la Playa de Bad Bunny, se veían las piernas de un hombre colgando en la orilla del bote que navegaba por las cristalinas aguas color turquesa del Caribe. La toma no mostró su rostro, pero sí una de sus manos con un llamativo tatuajes, así como un tazón con frituras y un par de copas tipo flauta, posiblemente con champagne.

©@clarissamolina



Clarissa dejó ver lo bien que la estaba pasando en su viaje con amigos.

Esta publicación que bien pudo haber encendido las alarmas de un posible nuevo romance, realmente fue retomada por Clarissa de la cuenta de Andrés Felipe, un empresario de la industria de los cosméticos y experto en maquillaje, quien fue uno de sus acompañantes en su viaje, el cual incluyó una visita a la hermosa Isla Catalina.

Del mismo modo, la presentadora retomó otro video de Andrés en el que se le veía envuelta en una bata mientras alguien la grababa, al parecer después de una relajante sesión en el spa. En otra de sus historias, Clarissa compartió una selfie en la que se le veía muy feliz junto a este hombre y también junto al video editor Gicarlos Ureña, al parecer el responsable detrás de las espectaculares tomas de ella en el mar.

©@clarissamolina



La dominicana difrutó de una sesión en el spa.

Aunque seguramente más de uno de los seguidores de ‘Clari’ se entusiasmaron con la posibilidad de que ella estuviera en medio de un viaje romántico, lo más probable es que se trate de una escapada entre amigos. Andrés ha trabajado en eventos como Miss Universe y Premios Juventud, por lo que es posible que conozca a la conductora al trabajar de cerca con la industria del entretenimiento.

©@clarissamolina / @andresfelipeofficial



‘Clari’ ha estado muy bien acompañada por amigos en su viaje.

Clarissa, abierta al amor

Hace algunas semanas, Clarissa protagonizó la portada digital de ¡HOLA! Américas, y durante la entrevista compartió su sentir en temas del corazón “No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar”, compartió entonces.

La presentadora dominicana incluso habló de sus sueños de convertirse en mamá. “Me gustaría tener dos hijos, la parejita, eso sería lo ideal. Estoy pensando en eso y entrenando para cuando eso pase momento”, confesó. “A mí me encantaría tener mis bebés naturalmente, me gustaría que salieran de mi barriga. Gracias a Dios, hay tantas herramientas hoy en día, la ciencia tan avanzada, que podemos tener hijos de muchas maneras e incluyendo adoptando, pero sí me encantaría tenerlo con la pareja que tenga, con el mejor padre que Dios me pueda poner para mis hijos”.

©Hola



Clarissa, guapísima en ¡HOLA!

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.