La novia de Vicente Saavedra niega haber sido la tercera en discordia y habla de Clarissa Molina

En mayo pasado,Clarissa Molina confirmó lo que llevaba tiempo especulándose: su compromiso con Vicente Saavedra había llegado a su fin. Cada uno siguió su propio camino, y el empresario encontró una nueva ilusión en el amor: Ninoska Vásquez. Sin embargo, algunos seguidores de la conductora de El Gordo y La Flaca (Univision) todavía no aceptan la nueva relación de su ex, y no piensan dos veces antes de expresar sus dudas. Eso pasó recientemente, pues la modelo venezolana recibió una serie de críticas y comentarios en los que la señalaron por supuestamente haber sido la tercera en discordia en la relación de la dominicana, pero no se quedó callada.

©@saavedravicente



Vicente retomó su vida amorosa.

Hace unos días, Ninoska publicó en su cuenta de Instagram un TBT con varias de fotos de una romántica cita con Vicente durante un viaje a España. Los dos se veía muy guapos y estilosos, con looks a juego en color negro, pero, sobre todo, muy enamorados, pues en una de las imágenes se les veía fundidos en un apasionado beso.

Entre los muchos comentarios que recibió esta publicación, no faltaron algunos negativos. “Fue por ti que dejaron a Clarissa”, señaló una usuaria. La modelo no tardó en responder, y si bien lo hizo de manera tranquila y educada, sí dejó clara su postura, desmintiendo aquellas versiones que sugieren que se metió en la anterior relación de Vicente. “No creo que a una mujer como ella la dejen por otra”, respondió.

©@ninoskavasqueza



Ninoska compartió fotos de una cita con Vicente.

Otra internauta manifestó que no le gustaba la pareja integrada por Ninoska y Vicente, comentario que no le quitó el sueño a la guapa venezolana. “Qué bueno que no estás en la relación, así no te afecta”, comentó.

La novia de Vicente recibió muchos más mensajes de apoyo y felicitaciones, incluso, reaccionó a algunos de ellos. Su compatriota, la presentadora Desirée Ortiz Salswach, la defendió de los comentarios malintencionados. “Todo el mundo tiene derecho a enamorarse y ser feliz, es parte de vivir así que bravo”.

©@ninoskavasqueza



Ninoska no se quedó callada ante los señalamientos en su contra.

Clarissa no se cierra al amor

Hace algunas semanas, Clarissa engalanó la portada digital de ¡HOLA! Américas, y durante la entrevista compartió cómo se siente en el terreno amoroso. “No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar”, compartió.

La presentadora dominicana incluso habló de sus sueños de convertirse en mamá. “Me gustaría tener dos hijos, la parejita, eso sería lo ideal. Estoy pensando en eso y entrenando para cuando eso pase momento”, confesó. “A mí me encantaría tener mis bebés naturalmente, me gustaría que salieran de mi barriga. Gracias a Dios, hay tantas herramientas hoy en día, la ciencia tan avanzada, que podemos tener hijos de muchas maneras e incluyendo adoptando, pero sí me encantaría tenerlo con la pareja que tenga, con el mejor padre que Dios me pueda poner para mis hijos”.

©GettyImages



Clarissa no se cierra al amor.

