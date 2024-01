Clarissa Molina nos cuenta todo de su papel como host en Premio Lo Nuestro: ‘No paro de pensar en la gran noche’

¿Alguna vez has tenido alguna situación derivada de esta dinámica de ir y venir, cambiarte y estar a cuadro?

No, todavía no, sí he ha dudado de que ‘mira, no creo que este sea el momento realmente para cambiarme, o mejor ya me quedo así’. Prefiero no arriesgarlo, porque si te vas y no llegas entonces pues puede haber un problema, porque no estás a tiempo para para hacer tu intervención. Hasta ahora, gracias a Dios hemos jugado muy bien y obviamente hay un equipo detrás quitándote, poniéndote, mientras tú estás leyendo lo que tienes que decir inmediatamente.