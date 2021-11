Clarissa Molina celebra por partida doble: su primera vez en los Latin Grammy y feliz en el amor

Qué responderías a las críticas que hay en torno a tu relación?

Estoy feliz, todo el mundo cada vez que me ve me dice: “Clarissa, que bien te ha asentado el amor, te ves más linda que nunca…”. Es el complemento que me faltaba, ya tenía todo en mi carrera, subiendo, subiendo y todavía continúa, entonces ya encontré a alguien que me entiende que me respeta, que me deja ser, sabe lo que yo quiero, que me deja luchar por esos sueños que tengo y el hecho que el me esté apoyando y aplaudiendo para mí es demasiada bendición.