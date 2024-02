Con orgullo, Clarissa Molina presume la carrera militar de su hermana

Clarissa Molina fue la enviada especial de El Gordo y la Flaca para la cobertura de todos los detalles del Super Bowl LVIII, evento deportivo que se celebró en Las Vegas. La presentadora de origen dominicano se entregó al 100% a esta asignación, sin embargo, en medio de la misma aprovechó un momento para reconocer a su hermana Ruth, quien también tuvo una destacada participación en el Super Bowl. La hermana de ‘Clari’ forma parte del ejército de los Estados Unidos, y en medio de la entonación del Himno Nacional, Ruth Molina apareció en las pantallas del Allegiant Stadium, en una transmisión especial desde Corea, que es donde está ubicada.

©@clarissamolina



Clarissa Molina en el Super Bowl LVIII

En su reporte para el show de Univision, Clarissa no pudo evitar destacar con emoción este hecho, el cual llena de orgullo a toda su familia, pues la presentadora aseguró que Ruth se está entregando al máximo para cumplir con sus responsabilidades. “Yo me siento muy orgullosa porque no sé si lo he dicho públicamente... Mi hermana se fue al army (ejército) a serivrle a Estados Unidos allá y anoche, tengo que decir orgullosamente, estuvo presente en una parte de la ceremonia del Himno Nacional y que está allá dando el todo por el todo y de verdad que me hace muy contenta de verla ahí”, dijo con un nudo en la garganta.

Raúl de Molina, desde el foro en Miami, también se mostró orgulloso por la labor de Ruth y le expresó su admiración. Por su parte, los fans de Clarissa también reaccionaron al video que se publicó en las redes sociales del show: “¡Qué emoción hasta yo lloré!”, “Infinitas bendiciones para tu hermana”, “Qué orgullo tan grande para tu mamá tener a sus dos hijas ahí”, fueron solo algunos de los comentarios que sus fans dejaron debajo del video.

La más orgullosa de su hermana

Además de esto, en sus stories, Clarissa destacó el momento exacto en el que su hermana figuró en el Super Bowl. “Anoche mi hermana desde la base militar de Estados Unidos en Korea durante el himno nacional de US en el Super Bowl”, se lee en la imagen. “Muy orgullosa de ti hermanita. Mi hermana hace un tiempo decidió servirle al país y lleva un buen tiempo en Korea en el Army. ¡Me siento sumamente orgullosa de ti hermana!”, escribió en su post, el cual fue retomado por Ruth.

©@clarissamolina



Clarissa Molina, la más orgullosa de su hermana

La hermana de Clarissa lleva una vida discreta alejada de los reflectores, enfocada en su carrera militar. En febrero de 2022, concluyó parte de su formación militar y la ceremonia se llevó a cabo en Fort Leonard Wood, en Misuri. A pesar de que ambas viven en mundos diferentes, el cariño entre las dos es sincero y con el paso del tiempo se han convertido en el más grande orgullo de sus padres.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.