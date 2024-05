Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, se roba las miradas en su paso por ‘La Voz Kids’

Aunque gracias al trabajo como modelo de su mamá Taína Gravier tiene experiencia sobre las pasarelas, en el fondo de su corazón desea hacer una carrera en los escenarios y expresar su talento a través de la música. Por ello, la joven de 16 años, hija de Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, ha dedicado su tiempo a tomar clases de canto, baile y hasta comedia musical. Ahora, con mucha emoción por brillar ante el micrófono, la joven ha decidido hacer su debut musical en el reality español La Voz Kids, en donde llamó la atención del jurado, además del público en casa y en las redes sociales.

Taína se presentó en el set del show para interpretar la versión de Nathy Peluso de Vivir Así es Morir de Amor, canción de Camilo Sesto. Con la canción puso el ritmo en el jurado conformado por Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo; siendo ésta última quien volteara su silla para después darle una cálida bienvenida al show.

“Estabas nerviosa, pero eso no importa, ya estás adentro”, le comentó Lola a Taína, quien pronto reconoció su origen argentino. “Me gusta mucho que hayas elegido esta versión de Nathy, que es muy amiga mía. Tiene mucha personalidad y mucha fuerza, y la verdad que cuando me he girado y te he visto dije: ‘bueno, qué suerte’. Además, se te ha visto pisar el escenario con mucha fuerza”, agregó su ahora coach.

Taína no sólo ingresa con el pie derecho al show, sino que lo hace dispuesta a aprender mucho para lograr hacer realidad su sueño de ser cantante. Esa emoción no sólo la contagió a los televidentes, sino a su propia madre quien la animaba desde otra parte del estudio. “Cuando la vi en el escenario, dije: ‘Gua, ¡qué valiente! Fue lo primero que pensé. Yo sé que es su sueño”, dijo feliz y orgullosa por verla perseguir sus propias metas.

Una vida entre pasarelas y viajes por el mundo

A su corta edad, Taína domina muy bien el mundo del modelaje gracia a la carrera de mamá, incluso ha seguido sus pasos en las pasarelas, y sabe perfectamente cómo son las sesiones de fotos y los eventos públicos frente a decenas de paparazzi. En septiembre de 2022, Taína hizo su debut como modelo en el festival Warmichella, en San Isidro, Argentina, frente a miles de espectadores.

La joven también participó en la campaña de los perfumes de la línea Beauty de Cher, siempre acompañada de su mamá, quien la ha llenado de los mejores consejos para que sus posados sean de calidad.

Sin duda, Taína tiene un brillante futuro por delante en cualquiera de los ámbitos artísticos que decida emprender, aunque por ahora la veremos crece como cantante a través del reality español.