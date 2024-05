Salma Hayek comparte que, por Madonna, fue capaz de enfrentar uno de sus mayores miedos

Los fans mexicanos de Madonna jamás olvidarán su paso por tierras aztecas. A lo largo de las cinco noche en las que se presentó en el Palacio de los Deportes tuvo invitados especiales; el actor Alberto Guerra, el comediante Guillermo Rodríguez, la artista Pixie Aventura, la influencer Wendy Guevara y la actriz Salma Hayek. Fue con esta última que ‘La Reina del Pop’ cerró su gira en México, dejando a todos fascinados, incluso, la propia Salma quedó impactada por el gesto de Madonna, al haberla invitado a formar parte de un momento tan especial. Recordando esa mágica noche, la estrella de cine usó sus redes sociales para revivir una vez más lo que fue ese velada, en la que Hayek admitió que a ratos los nervios la invadieron.

©@salmahayek



Madonna y Salma Hayek

Puede que tenga una trayectoria de más de 30 años en cine y televisión, pero la emoción de estar sobre un escenario ante miles y miles de sus paisanos en el último show de Madonna en México, fue algo para lo que las emociones de Salma no estaban preparadas. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores, la también productora compartió el behind the scenes de esta experiencia. Junto al clip, escribió: “Puedo parecer cómoda en el escenario, pero tengo un MIEDO ESCÉNICO TREMENDO, sin embargo, haría cualquier cosa por @madonna”.

Justo como lo señala la propia actriz, por un momento los nervios y el miedo escénico se apoderaron de ella minutos antes de salir al escenario y acompañar a la cantante en su concierto. Sin embargo, una vez en la tarima, frente a los miles de asistentes, Salma se vio como ‘pez en el agua’, divertida y disfrutando al máximo de esta experiencia única en la vida.

©@salmahayek



Salma Hayek inspirada en Frida Kahlo

En cuanto a su look para unirse al show de Madonna, la estrella de Hollywood se inspiró en la pintora mexicana Frida Kahlo, quien solía vestir los trajes típicos de las mujeres de la etnia zapoteca, del Istmo de Tehuantepec y a quien ella interpretó en cine. Salma llevó un recogido de trenzas con flores en vistosos colores, además de un corsé y una falda auténtica de tehuana. En cuanto a su peinado, este corrió a cargo de Andy Lecompte y Claudia Farfan, mientras que su maquillaje fue realizado por Lucy Betancourt. Las elaboradas joyas doradas que lució fueron compradas en el Mercado de La Ciudadela, en el centro de la capital azteca.

Los fans de Salma reaccionaron a este video, asegurando que tuvo un desempeño espectacular. Incluso, algunos aseguraron que fue el mejor cierre de la gira en México, del que fue el concierto número 80 del Celebration Tour. Dulce María, integrante de RBD, comentó: “El mejor momento !! Épico 😍😍👏👏”. Otros fans se sumaron a la oleada de reacciones: “Fuiste la mejor invitada, ¡amé mucho ese momento!”, “El mejor cierre para la gira”, “¡Qué momento, señoras, qué momento! Pasará a la historia”, “Fue un momento que nos dios mucha alegría a todos”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus fans que tuvieron la fortuna de acudir a este concierto en la Ciudad de México.