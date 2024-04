La emotiva despedida de Madonna de México con agradecimiento especial para Salma Hayek

Luego de 80 shows, Madonna ha dado por finalizado su Celebration Tour, el cual la llevó a recorrer el mundo con su espectáculo y todos sus hits, teniendo como destino final la Ciudad de México, donde por cinco noches se entregó por completo a sus fans mexicanos, con quienes no se había reencontrado desde el 2016. Es por eso que al despedirse de su gira y de tierras aztecas, la ‘Reina del Pop’ ha dejado en claro el profundo agradecimiento que tiene por todo el cariño que ha recibido de parte de sus seguidores y por la hospitalidad que le han demostrado, una oportunidad en la que también mencionó a Salma Hayek, quien fue su última invitada especial de la gira y quien acudió a esta cita vestida de Frida Kahlo, quien es una de las más grandes inspiraciones de Madonna.

©GettyImages



Madonna se entregó por completo a su público mexicano

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más emocionantes que vivió durante las cinco noches en las que se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el cual acompañó de un emotivo mensaje de agradecimiento. “El último show de la gira terminó en la Ciudad de México de la manera más mágica”, compartió la intérprete de Take a Bow en las primeras líneas.

Madonna prosiguió con sus palabras refiriéndose al emocionante momento en el que Salma, caracterizada como Kahlo, se apoderó del escenario del Celebration Tour durante el concierto número 80 de la gira, el pasado 26 de abril. “Frida Kahlo vino de visita e hizo no solo mis espectáculos completos en México sino toda mi carrera artística, porque siempre ha sido mi musa eterna. Gracias @salmahayek por hacerlo posible”, agregó la cantante, quien finalizó su mensaje con un especial agradecimiento para sus seguidores. “Gracias a mis fans, no solo están en México sino en todo el mundo. Me siento amada”, finalizó.

Madonna habla de Frida Kahlo

Fue durante la primera noche de Madonna en México, que la cantante habló del amor que siente por Frida Kahlo y de cómo fue que descubrió su obra y su historia. “Como saben, tengo una gran historia, una larga historia, con México”, dijo Madonna a sus fans el pasado 20 de abril. “Cuando era niña descubrí a Frida Kahlo, fui al único museo que existía en Detroit y había murales de Diego Rivera por todas partes, pero para ser sincera, me interesaba más una pequeña imagen en un rincón, de una hermosa mujer con el cabello recogido en trenzas y unos ojos intensos”, agregó.

Y continuó: “Leí su historia y ella me dio esperanza, porque yo no encajaba. Me sentía como una extraña, como un bicho raro que nadie me entendía. Ella es mi alma gemela, mi musa eterna, mi madre, mi animal espiritual. Ella es todo”, dijo Madonna visiblemente conmovida.