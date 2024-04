Salma Hayek y Penélope Cruz se unen a la ‘cowboymanía’

Lo presentíamos desde hace tiempo y Beyoncé terminó por confirmarlo: el estilo cowboy ha regresado y promete hacerlo con más elegancia que nunca. Basta con ver los más recientes looks que Beyoncé ha presumido con la llegada de su nuevo álbum para entender que no hemos visto todo cuando de prendas y accesorios western se trata. Y es que en las últimas semanas, la cantante ha desempolvado looks de archivo y accesorios icónicos que le han dado una nueva interpretación a esta estética que tanto amamos.

Poco a poco las celebridades comienzan a sumarse a esta tendencia que, a pesar de tener altas y bajas, podría considerarse como una estética atemporal que resurge a lo largo de los años. Este fenómeno cíclico en la cowboymanía fue confirmado por Salma Hayek y Penélope Cruz al publicar una serie de fotografías donde no solo mostraron su completo apoyo y reconocimiento al nuevo álbum de Beyoncé, sino que compartieron su manera de llevar el estilo cowboy.

©GettyImages



Ambas actrices tienen una estrecha relación y se les ha podido ver juntas en diferentes eventos.

Salma Hayek y Penélope Cruz comparten su amor por el estilo cowboy

No hay nada que amemos más que ver a dos íconos del cine y la moda unidas. En esta ocasión, Penélope Cruz y Salma Hayekcompartieron un emblemático recuerdo que nos demuestra que la tendencia vaquera no es algo nuevo sino que ha sido parte de la historia de la moda por muchos años. “Querida Beyoncé, Penélope y yo hemos estado esperando este álbum durante 20 años. Finalmente, valió la pena”, fueron las palabras que compartió Hayek en sus redes sociales.

Acompañando este mensaje de apoyo, Salma compartió unas fotos donde pudimos verla recreando, a su manera, el estilo cowboy. La actriz portó unos jeans a la cadera con un cinturón tejido en color negro, combinados con una t-shirt blanca básica estampada y fajada. Este look lleno de básicos fue complementado por unas gafas oscuras de sol y un sombrero vaquero en color negro que terminó por dar esta esencia country al look. La actriz mexicana nos muestra que esta nueva era de la cowboymanía puede llevarse con atuendos impactantes de archivo o con prendas básicas para el día a día.

©salmahayek



La actriz mostró su profundo apoyo al nuevo álbum de Beyoncé.

La sorpresa fue el recuerdo que la actriz compartió junto a Penélope Cruz donde se pudo ver a ambas luciendo atuendos western para su película “Bandidas” en el 2006. En las fotos, Cruz luce una camisa de manga larga estilo corsé que combina con unos jeans a la cadera y un sombrero color café. El cabello, recogido en dos trenzas, da el toque final para conseguir este acabado vaquero y femenino al mismo tiempo. Por otro lado, Hayek luce su cabellera china y suelta con un sombrero gris, un corsé color café y un pantalón a juego. En otra foto compartida por la actriz, podemos ver otro atuendo donde Penélope luce un clásico conjunto western de dos piezas compuesto por un corsé strapless y una falda larga.