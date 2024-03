La fotografía de Salma Hayek en bikini que ha sido capturada por su hija Valentina Paloma

La belleza de Salma Hayek es única. Ya sea en una alfombra roja, donde suele acaparar miradas con sus looks más glamourosos, o desde su casa, en su momento más natural, la mexicana siempre luce espectacular. Algo que sin duda ha vuelto a quedar en claro recientemente, luego de que la actriz se dejara ver en un posado de lo más especial, en el que además de presumir su increíble figura desde la playa, reconoció el talento de su hija Valentina Paloma para la fotografía, pues fue ella quien capturo este instante con su lente.

©Salma Hayek/Instagram



La actriz siempre luce espectacular

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una fotografía en la que se le puede ver disfrutando de un relajante día en la playa, luciendo guapísima como siempre en un bikini negro con el que resaltó su figura, teniendo como telón de fondo un hermoso atardecer en el mar. Al pie de la publicación, la nominada al Oscar por la película Frida escribió un breve mensaje en el que reconoció el talento de su hija con la lente, dándole todo el crédito por la increíble instantanea que logró capturar. “Siempre ayuda tener una fotógrafa en la familia”, expresó la intérprete orgullosa, etiquetando a Valentina en su publicación.

La relación de Salma y Valentina

Sin duda alguna, Salma Hayek y su hija Valentina Paloma han logrado crear una linda conexión que cada día se fortalece. Y es que además, la veracruzana no podría estar más encantada con su faceta más maternal y de poder compartirla al lado de la jovencita que se ha convertido en toda una celebridad. “Hoy mi bebé cumple 16 y mi corazón estalla de amor, orgullo y gratitud por el día en que naciste. Sigue brillando con tu hermosa luz, sin vergüenza mi niña encantadora, aunque ciegue a los tontos. Para los que tenemos la suerte de tenerte en nuestras vidas, gracias por hacernos más fuertes con tu valentía”, escribió la guapa actriz en Instagram en septiembre del año pasado, con motivo del cumpleaños de su retoño.

©@salmahayek



Fue Valentina Paloma la artifice de esta increíble postal

Salma apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad.

“Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy“, explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. ”La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.