Salma Hayek y Luis Miguel desfilaron en la alfombra roja de los Oscar ¡hace 25 años!

En solo unas semanas, seremos testigos de la 94a. edición de los Premios Oscar, los cuales se celebrarán el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California. Con la entrega de premios más importantes a la vuelta de la esquina, tenemos para ti algunos de los momentos más memorables de la alfombra. ¿Recuerdas cuándo Salma Hayek desfiló por la red carpet acompañada por Luis Miguel?

©GettyImages



Luis Miguel y Salma Hayek en los Oscar, ¡hace 25 años!

Hace 25 años, en la 69a. entrega de los Premios de la Academia, Salma Hayek fue a los Oscar y su acompañante de lujo fue nada más y nada menos que ‘El Sol’. El 24 de marzo de 1997 ambos caminaron por la alfombra, dejando en shock a sus seguidores y la prensa mundial, en específico a los medios latinos, pues fue todo un orgullo ver a dos mexicanos (’Luis Mi’ ya naturalizado) en la entrega de los premios más prestigiosa del cine.

En aquel entonces, la carrera de Salma empezaba a despegar, pues un año antes había realizado el filme From Dusk Till Down. En cuanto a Luis Miguel, recién había lanzado su 18a. producción discográfica, Nada es Igual, y se preparaba para el lanzamiento de Romances III.

En esa edición de los Oscar, en 1997, Hayek fue invitada para presentar a Kenny Loggins, quien interpretó la canción For the First Time de One Fine Day, nominada a mejor canción original. Para la ocasión tan especial —que era además su primera vez en los Oscar— Hayek lució un tiara de Cartier y un espectacular vestido de Armani.

Como era de esperarse, la presencia de Salma y ‘Luis Mi’ de inmediato dio de qué hablar y empezaron los rumores de una posible relación, pero de es no hay nada, pues solo eran buenos amigos. Por esos días, Hayek sostenía una relación con el actor Edward Norton, mientras que ‘Mickey’ salía con Daisy Fuentes.

En 2017, la actriz de Frida recordó con cariño cuando fue a los Oscar con su buen amigo, y en sus redes sociales compartió una foto del recuerdo con el cantante y escribió: “Hace 20 años en mis primeros Oscares con mi amigo Luis Miguel. ¡Dios mío, qué falca estaba!”.