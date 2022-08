Ximena Duque se convierte en millonaria y con humildad, comparte su secreto

Hace cinco años, Ximena Duque tomó la decisión de poner en pausa su carrera actoral para emprender su camino como mujer empresaria. Desde entonces, la también madre de familia se ha dedicado a trabajar en su emprendimiento ayudando a otras mujeres a alcanzar sus metas. Recientemente, la actriz de telenovelas como Corazón valiente compartió con orgullo que forma parte de la lista de millonarios que han logrado su emporio a base de mucho esfuerzo. Ximena Duque ha destacado tanto como empresaria latina, que en abril pasado, fue invitada a la Casa Blanca con su familia para celebrar la Pascua.

Ximena Duque en La Casa Blanca, en abril pasado

A través de sus redes sociales, la madre de Cristán, Luna y Skye compartió un emotivo video en el que muestra su retrato y el de su esposo en la pared del ‘Million Dollar Club’, en el que aparecen otros de los socios de la empresa con la que Ximena ha construido su fortuna.

“Cuando inicié este negocio, sabía que para conseguir el éxito mi deseo de éxito debía ser mayor que mi miedo al fracaso”, se escucha decir a la propia actriz al inicio de su video. “Convertí los muros que aparecieron en peldaños hacia mis objetivos, porque realmente no triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió ”, indicó.