Ximena Duque suma una empresa más a su emporio: ‘Es un sueño hecho realidad’

Esta empresa es para ayudar las personas a sentirse y verse bien, como una entrevista de trabajo. ¿En algún punto de tu vida pasaste por algo similar?

Uy, me pasó muchísimo al inicio de mi carrera cuando tenía que hacer castings y que no tenía como la ropa más linda, hasta mis amigas me prestaban. Consideramos que a través de la moda tú te puedes sentir empoderado o empoderado o te puedes sentir mal porque no te gusta como te ves, porque no te sientes cómodo, y sí me pasó muchísimas veces.

Cuando surge la idea de la marca, le dije, ‘necesitamos tener prendas que hagan sentir a la mujer empoderada’. Eventualmente vamos a tener también prendas para hombres, para niños, mommy & me, que eso va a estar divino.