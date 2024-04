Daniel Bisogno asegura que su madre lo salvó: ‘En cuanto mi mamá fallece empiezo a mejorar’

Tras el duro episodio de salud por el que atravesó Daniel Bisogno, el conductor regresó a las emisiones del programa de televisión Ventaneando. De muy buenos ánimos, fue recibido por Pati Chapoy, titular de la emisión, así como por sus demás compañeros, quienes atentos escucharon el relato de su tiempo hospitalizado, días en los que asegura prevaleció la incertidumbre. Sin embargo, el presentador está seguro de que su madre, la señora Araceli Bisogno, dio de alguna manera su vida por él, pues su deceso ocurrió durante el periodo en que él estuvo bajo tratamiento médico, acontecimiento que marcó un antes y un después en su recuperación.

©@bisognodaniel



Daniel Bisogno se mostró optimista tras la crisis de salud por la que atravesó.

Bisogno cree que su madre lo ayudó a salir adelante

Con la firme idea de que su madre nunca se apartó de su lado, Daniel relató cómo fue que en el peor momento todo el panorama cambió para él. Curiosamente, parte de su evolución, ocurrió poco después del deceso de su mamá. “Cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas, le hablaron por teléfono a mi hermano y le dijeron: ‘Ya lo desintubamos, ya está todo bien’. Milagrosamente, pasó a los dos días de que falleció mi mamá. Has de cuenta que dijera (ella): ‘Órale, yo me sacrifico por ti’…”, explicó frente a las cámaras de Ventaneando.

Más allá de cualquier circunstancia, Bisogno confía en que su madre siempre se mantuvo pendiente de él, pues en repetidas ocasiones, afirma, le manifestó su deseo por verlo mejor, así fuera dando su propia vida. “Ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba en todo, empiezo a mejorar, empiezo a salir adelante. A lo mejor es la mente, a lo mejor es lo que ustedes quieran, pero no deja de ser algo bonito lo que pienso y lo que siento, el saber que mi mamá siempre estuvo dispuesta a dar la vida por mí. Gracias a ella estoy aquí…”, dijo convencido.

©@bisognodaniel



El conductor de televisión habló de la fuerte conexión que tuvo con su madre.

¿Cómo se enteró del fallecimiento de su mamá?

Visiblemente tranquilo, Daniel también recordó cómo fue que sus hermanos le comunicaron el deceso de su mamá, uno de los golpes más fuertes que ha recibido en medio de la crítica situación de salud que vivió. “Tremendo (fue recibir la noticia), porque además yo no sabía lo que había pasado con mi mamá, me lo dijeron ya que estaba yo despierto, se esperaron y todo. Imagínate que mis hermanos iban y venían y hablaban conmigo sabiendo que mi mamá ya había fallecido y que no me lo podían decir en ese momento…”, aseguró.

©@alexbbisogno



Bisogno agradece a su madre por todo lo que hizo por él.

Conmovido, Daniel habló de la situación en la que se encontraba su mamá, quien varias veces le reiteró lo mucho que le importaba verlo bien, dispuesta a dar todo de sí para que eso ocurriera. “No se podía mover lo suficiente como para poder ir a verme y entrar en una desesperación, y varias veces dijo: ‘Yo daría mi vida para que tú estuvieras bien’, todavía en Año Nuevo y en Navidad me lo repitió, fue de las últimas cosas que platiqué con ella…”, dijo el presentador.