Daniel Bisogno reaparece en redes sociales junto a su hija Michaela

Luego de una estadía de poco más de un mes el hospital, Daniel Bisogno fue dado de alta para continuar su recuperación en casa. Mientras permanece asistido por enfermeros y un terapeuta en su domicilio, el conductor de televisión también aprovecha para dar noticias de cómo va todo hasta ahora, así lo hizo en días pasados al enviar un mensaje al programa Ventaneando, del cual forma parte. Así mismo, Bisogno ha retomado su actividad en redes sociales, espacio en el que quiso mostrar a sus seguidores lo pleno que se encuentra, pues tiene la dicha de poder estar acompañado de su hija, Michaela, quien ha sido su mayor aliciente para salir adelante.

©@bisognodaniel



Daniel Bisogno volvió a redes tras poco más de un mes hospitalizado.

La foto de Bisogno con su hija

Cercano como suele ser a sus más de 300 mil seguidores en Instagram, Bisogno publicó el fin de semana una de sus primeras fotografías en varios días. El presentador mostró una emotiva postal en blanco y negro en la que aparece su mano unida a la de la pequeña Michaela, haciendo evidente lo mucho que lo llena de felicidad la compañía de la niña. La imagen logró viralizarse entre quienes han seguido de cerca los detalles de la hospitalización y el alta de Daniel, quien permaneció varios días intubado y en terapia intensiva, según los reportes dados a conocer durante el tiempo en que estuvo internado, pures además le fue realizada una cirugía en uno de sus pulmones.

El detalle de la fotografía fue comentado en Ventaneando, espacio en el que Pati Chapoy, titular de la emisión, contó cómo se encuentra Bisogno en estos instantes, en espera de tenerlo pronto de vuelta en su programa. “Nos da mucho gusto informar que Daniel Bisogno se está recuperando a pasos agigantados. El fin de semana, ¿saben quién estuvo con él? Michaela, y subió esta foto, dime si no es una ternura”, dijo Chapoy mientras se mostraba la foto en pantalla, revelando que su colaborador sigue tomando sus terapias mientras cuenta con la asistencia de los profesionales en su domicilio. “Haciendo todo lo que tiene que hacer para recuperarse rápidamente”.

©@bisognodaniel



El conductor de televisión fue visitado por su hija el fin de semana.

El mensaje de Bisogno

Tras un periodo de varios en que la salud de Daniel Bisono mantuvo a los televidentes de Ventaneando en incertidumbre, finalmente el conductor rompió el silencio la semana pasada, dando a conocer cómo va todo hasta este instante. Pati Chapoy reveló en su emisión un audio enviado por el conductor, en el que habla de su recuperación. “Pati querida, ¿cómo estás?, pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien de todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien la escalera, fueron muchos días intubado, estoy ya moviéndome, casi, casi, al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias Pati, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel”, dijo.

©@bisognodaniel



Daniel envió un mensaje al programa Ventaneando para contar cómo se encuentra.

En el audio, Bisogno además hace evidente su disposición para permanecer abierto con la producción del programa, a pesar de la situación en la que todavía se encuentra, según dijo. “Ustedes díganme si quieren que haga… no sé, a lo mejor un mensaje de voz, mientras. Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso, estoy puesto”, explicó al final del audio.