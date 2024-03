De viva voz, Daniel Bisogno cuenta cómo va su recuperación

A sólo unos días de haber dejado el hospital, donde permaneció internado por más de un mes, Daniel Bisogno reapareció en Ventaneando a través de una nota de voz que le envió a su jefa, Pati Chapoy. Emocionada por el guiño que tuvo su colaborador, la periodista de espectáculos compartió con la audiencia las palabras del conductor quien contó cómo se está recuperando en casa. En el audio, se escucha de buen ánimo, pero consciente de los límites que un paciente en su condición puede sobrepasar, como trasladarse de un lugar a otro.

El conductor reveló que le dan varias terapias a lo largo del día

Los cuidados en casa

Como lo han hecho desde que comenzó la crisis de salud de Bisogno, Pati y el resto del equipo de Ventaneando se han encargado de compartir puntualmente los detalles del estado médico del conductor, por lo que, ahora que tuvieron que anunciar que está en franca recuperación, la emoción fue inevitable: “Tengo muy buenas noticias. Hace unos segundos, literalmente, recibí este audio que Daniel Bisogno que, desde su casa nos está enviando, quiero que lo escuchen por favor”, comentó Pati Chapoy antes de reproducir la nota de voz.

Pati, un ángel para Bisogno

En el audio, Daniel dice: “Pati querida, ¿cómo estás?, pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien de todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien la escalera, fueron muchos días intubado, estoy ya moviéndome, casi, casi, al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias Pati, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel”.

Pati reveló que en estos momentos lo importante es que Daniel recupere la salud al 100%

En un acto de transparencia, Pati y la producción de Ventaneando transmitieron el audio sin edición, incluso la parte en la que él muestra sus ganas de darle certidumbre al público que se ha mantenido al pendiente de su salud: “Ustedes díganme si quieren que haga… no sé, a lo mejor un mensaje de voz, mientras. Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso, estoy puesto”, se escucha decir en la parte final de este mensaje.

El conductor reconoció que continúa débil

La salud de Bisogno, lo más importante

Pati confesó que fue deseo de Daniel reproducir de esta manera su audio: “Tal cual quisiste, ya está tu mensaje al aire”. Visiblemente emocionados, los conductores reaccionaron a las palabras de su compañero: “Eso es una alegría”, comentó Pedrito, mientras Pati dejó claro que Bisogno regresará al foro cuando el médico lo recomiende: “Obviamente vamos a seguir en comunicación contigo todo el tiempo, pero tomando todas las precauciones. En este momento, lo más importante es tu recuperación y es lo que queremos todos, sobre todo los que estamos en Ventaneando. Te queremos, te admiramos y te deseamos toda la fuerza para salir de esta y de todas las demás”, finalizó la titular del programa

