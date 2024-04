Daniel Bisogno vuelve a Ventaneando tras la dura crisis de salud que enfrentó

Con la simpatía que tanto lo caracteriza y cobijado por el cariño de sus compañeros, Daniel Bisogno volvió por todo lo alto al foro de Ventaneando. El presentador, que hace unos meses enfrentó una dura crisis de salud que lo llevó a estar en terapia intensiva y a ser intubado, se encuentra de regreso para retomar su vida profesional, luego de que fuera dado de alta el pasado 8 de marzo. Como era de esperarse, el también actor fue recibido con muchísima alegría por toda la producción del show de TV Azteca, especialmente por Pati Chapoy, titular de este espacio, quien desde un día antes ya adelantaba a su televidentes con mucha alegría e ilusión el regreso de su colaborador.

©@bisognodaniel



Daniel Bisogno regresó a ‘Ventaneando’ por todo lo alto

Con las emociones a flor de piel, Pati inició el programa de este martes 23 de abril con la buena noticia de que Daniel había vuelto a Ventaneando. “Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, que es un día muy especial, porque está con nosotros Daniel Bisgono”, expresó la periodista, mientras todos en el foro aplaudían emocionados. “Público querido, gracias. Mala hierba nunca muere, aquí estamos de regreso, felices. Esta es la mejor medicina que se pueda tener. Yo tenía ya meses queriendo regresar pero no podía, pero ya que puedo, aquí estamos, Pati”, dijo Bisogno conmovido.

Aunque prometió más adelante compartir detalles de su hospitalización y su proceso de recuperación, Daniel ahondó en el tema y explicó algunas de las recomendaciones que sus médicos le han hecho, las cuales debe seguir a pesar de que le dieron el alta. “Ya que los doctores me dieron el visto bueno, todavía nos esperamos una semana (para volver a trabajar), porque ya me dejaron salir. No puedo ir a lugares muy concurridos, eso sí, porque me vayan a contagiar de algo, pero aquí (el foro de Ventaneando) no hay ningún problema, aquí todos estamos contagiados de lo mismo, 28 años juntos”, expresó entre risas.

Durante la transmisión se proyectaron algunas imágenes de la bienvenida al conductor, en donde pudimos ver a todo el equipo de producción recibirlo entre aplausos y muestras de cariño, además de algunos detalles como ramos de flores. En ese sentido, Linet Puente, compañera de Bisgno en el show, mostró su alegría por tenerlo de vuelta entre ellos: “Escucharte con ese sentido del humor que tanto te caracteriza, ese no se quedó en el hospital, ese sigue dentro de ti”, expresó la presentadora conmovida.

¿Qué le ocurrió a Daniel Bisogno?

La hospitalización de Daniel encendió las alertas entre la prensa mexicana, pues meses atrás el comunicador había atravesado por una crisis de salud por la que también tuvo que permanecer internado. En esta ocasión, el diagnóstico fue una infección pulmonar, por la cual fue sometido a una delicada cirugía de la que salió adelante. Debido a ello, fue intubado e ingresó a terapia intensiva. “La parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva está intubado…”, dijo Chapoy el pasado 20 de febrero durante la transmisión de Ventaneando.