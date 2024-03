Así fue la esperada reaparición de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’

Después de más de 46 días internado en el hospital, Daniel Bisogno reapareció en Ventaneando a través de un enlace desde su casa, para hablar de viva voz de su recuperación. Emocionados por este esperado momento, Pati Chapoy y el resto de los conductores del programa le dieron la bienvenida, de manera virtual, al conductor quien apareció con buen semblante y con la simpatía que lo caracteriza: “¿Cómo están?, se les extraña con todo el corazón”, comentó Daniel en su reencuentro con la audiencia. Curiosa por conocer detalles de su estado de salud, Pati preguntó: “Nosotros también, pero estamos muy claros que te tienes que recuperar de todo lo que te sucedió en la última vista que hice al hospital, ¿cómo estás?”.

Desde su casa, Daniel se enlazó con la emisión

Su estado de salud

Sonriente y con la actitud con la que ha conquistado al público por más de 27 años, Daniel comentó: “Estoy muy bien, hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa”. El conductor explicó que, debido a que pasó muchos días internado, está enfocado en recuperar algunas funciones: “Afortunadamente logré salir del hospital, estamos prácticamente con un 85% de la movilidad, estuve muchos días en terapia intensiva y varios días intubado, entonces, no se movió el cuerpo durante 19 días, a partir de ahí la movilidad se puso difícil, pero estoy tomando terapias diario, todo el día, tomo dos o tres para avanzar rápido”, añadió.

Durante el enlace, Daniel Bisogno compartió detalles de cuál es su panorama médico actualmente: “Estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve, que abarcó pulmón y tórax, empezó en el estómago y se subió al pulmón, estuve varios días con tratamiento fuerte”. El conductor también habló de cómo se encuentran sus pulmones: “Todo se controló y se superó, ahorita estamos en un muy buen momento. No saben la cantidad de estudios que me han hecho, por eso luego dicen que estoy en el hospital, pues claro, me he hecho estudio, tras estudio, pero hasta ahorita todo está bien”.

El conductor reveló que actualmente está enfocado en recuperar la movilidad de su cuerpo

El agradecimiento a Pati y a TV Azteca

Daniel bromeó sobre el apoyo incondicional de su familia en estos momentos: “No sé qué está peor, no sé dónde hago más corajes (si en el hospital o en su domicilio), pero ya estamos aquí en la casa viviendo como hippies, está mi hermano, su novia, mi hermana. No saben cómo se han portado conmigo, ha sido una muestra de cariño por parte de mi familia, de mi gordita la Michaela que viene y todo”. Aprovechó el momento para agradecer a su jefa y a la televisora por su respaldo: “Estoy muy contento y agradecido con Pati y con TV Azteca, no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí, estamos bien, vamos a salir de esta. Tienen Bisogno para rato así que no inventen. Aquí estoy y estamos muy bien”.

El conductor aprovechó para agradecerle a Pati por su apoyo

El amor de su público, la mejor medicina

El conductor aseguró que, actualmente, está enfocado en recuperarse por completo para poder reincorporarse al trabajo: “Los extraño en serio, yo no puedo vivir sin estar ahí en Ventaneando, en la pantalla, con ustedes, pero me tengo que recuperar tantito, hasta que quede al 100 y poder estar ahí”. Aunque tienen muchas ganas de volver, Pati puntualizó que esperarán la indicación del médico: “Yo creo que pronto, es cuestión de unas semanitas”, añadió Bisogno. Dando lecciones de simpatía, el conductor bromeó sobre la cobertura que la prensa le ha dado a su caso: “Tengo más portadas de Ninel Conde, más ingresos al hospital que doña Silvia Pinal, no cualquiera”. Por último, al público, le dijo: “Les mando un beso con todo mi corazón, porque gracias a ustedes, en buena parte, uno puedo salir adelante, gracias a todos”.