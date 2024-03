El especial regalo que Pati Chapoy le hizo a Ricardo Casares tras su hospitalización

Después del susto que se llevó hace tres semanas Ricardo Casares, tras sufrir un infarto minutos antes de entrar al aire en Venga la alegría, el conductor ha regresado de lleno al trabajo. Durante su vuelta a la televisora, concedió una entrevista a Ventaneando, en la que compartió que la titular de la emisión lo sorprendió con un obsequio muy especial que le trajo de su último viaje. El periodista de espectáculos también aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a Daniel Bisogno con quien coincidió en el hospital y a quien espera ver muy pronto en los pasillos de TV Azteca donde ayer, a él, lo recibieron con alfombra roja.

©@ricsrdocasares



El conductor agradeció públicamente a la titular de

Un detalle para su recuperación

Agradecido por el cariño y apoyo que siempre ha recibido por parte de Pati Chapoy, Ricardo dio a conocer que tuvo un guiño muy especial con él durante sus días en el hospital: “Les voy a contar una anécdota, me habló Pati y me dijo: ‘Te paso a ver tal día’, y le digo: ‘No se te olvide mandarme un regalo’, pero yo lo dije como una estupidez, porque me dijo que estaba de viaje”, contó a las cámaras del programa, para luego revelar cuál fue el obsequio: “Pati, gracias por la loción que me mandaste, huele exquisito, gracias jefa. Los quiero mucho”, comentó divertido y un tanto apenado: “Bienvenido de nueva cuenta Ricky”, dijo Pati tras escuchar su agradecimiento.

Por otra parte, el presentador aprovechó este espacio para enviarle un mensaje a Daniel Bisogno quien también está atravesando por un problema de salud: “Yo sé que este día que estoy viviendo hoy yo, va a llegar para Daniel, también va a llegar el día que regrese a Ventaneando que, después de Michaela no tengo duda, que después de su hija, Daniel lo que más ama es su trabajo y va a llegar ese día para él”. El conductor compartió en qué consisten las terapias que sigue tomando para cuidar su corazón: “Son ejercicios cardiovasculares y de resistencia”.

©@ricardocasares



El presentador también confió en que pronto Daniel Bisogno regrese al trabajo

Su regreso al sitio donde todo ocurrió

Ricardo confesó que en su regreso a TV Azteca se tomó un tiempo para recordar aquel día en que casi pierde la vida: “Pasaron por mi cabeza muchas cosas. Llegué temprano y recorrí la parte por la que salí aquella vez, se siente feo. Después, entrar al foro y ver a todo el mundo que no había visto, no sólo mis compañeros de Venga la alegría, sino también gente que trabaja aquí en TV Azteca que se ha acercado a decirme cosas bonitas”. Recordó lo que pensó al ingresar al hospital: “Llegando a urgencias le pedí a alguien que si algo me pasaba le dijera a mi familia que he sido muy feliz, que había tenido una vida muy feliz y que no lloraran mucho. Cuando creí que el tiempo se me acababa pensé en la gente con la que he sido feliz”, aseguró.

©@chapoypati



En los últimos meses, varios de sus colaboradores le han agradecido a Pati por su apoyo en los momentos difíciles

El apoyo incondicional de Pati a su colaboradores

Después de transmitir la entrevista de Ricardo, Pati Chapoy mostró su emoción al saber que ha retomado sus actividades: “Nos dio muchísima alegría saber que Ricardo Casares regresó a trabajar a televisión Azteca”, dijo para luego recordar la entrañable relación que sostiene con el conductor, quien ingresó al estudio de espectáculos cuando era muy joven: “Es como nuestro hijo”, aseguró la periodista. Esta no es la primera ocasión que un colaborador de Pati le agradece públicamente por sus gestos en la adversidad. Recientemente, Jimena Pérez le mostró su gratitud por su apoyo durante su silenciosa lucha contra el cáncer de mama y, hace unos días, Daniel Bisogno la describió como un ‘ángel’ en el audio que le mandó dando detalles de su recuperación.