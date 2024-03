Así fue el regreso de Ricardo Casares a ‘Venga la alegría’

Después de poco más de 20 días en recuperación, tras el infarto que sufrió a finales de febrero pasado, Ricardo Casares regresó al foro de Venga la alegría para reincorporarse al matutino. Luego de su aparición especial en la transmisión de la pasada entrega de los Oscar, donde por primera ocasión, participó desde su casa, el conductor recibió luz verde por parte de su médico para regresar de lleno al trabajo. Con la emoción a flor de piel, el presentador protagonizó una emotiva bienvenida por parte de sus compañeros que lo recibieron con alfombra roja.

©@vengalaalegria



Después de tres semanas, el conductor regresó a ‘Venga la alegría’

Bienvenida con alfombra roja

En compañía de Daniel, la persona de la producción que lo trasladó al hospital, Ricardo ingresó a los foros de TV Azteca para fundirse en un entrañable abrazo con Pato Borghetti, para después, saludar afectuosamente a Sergio Sepúlveda: “Amigos estoy muy emocionado, la verdad es que son muchas emociones, estoy nervioso, pensé que no lo iba a estar, pero gracias por venir, ¡gracias! Yo también los extrañé mucho”, comentó el presentador mientras recorría la red carpet donde suelen recibir a los invitados especiales en la televisora. Como parte de su recibimiento, en las pantallas gigantes se leía la frase: “¡Bienvenido, Ricky!”.

Mostrando un poco de sentido del humor y para darle un toque cómico a su regreso, Ricardo comentó: “Cómo son, me tuve que infartar para que me pusieran alfombra roja”, comentó provocando las risas de sus compañeros de emisión que lo escoltaron hasta el foro donde lo esperaba el resto de la producción: “¡Te queremos Ricky, te queremos!”, fue la porra con la que lo sorprendieron a su llegada momento en el que, visiblemente conmovido dijo: “A todo el foro muchas gracias, a toda la producción, gracias. Se me seca la boca de la emoción, perdón”.

Su reencuentro con sus compañeros

A su regreso, Ricardo cumplió con una promesa que le hizo al cuerpo médico que lo atendió: “Tengo que agradecer a mis enfermeras muchachos”, dijo para luego leer una lista con el nombre de todas las personas que lo asistieron en su recuperación: “Es la gente que estuvo conmigo, que me estuvo cuidando, por supuesto a mis doctores, a toda mi familia. El cariño que hemos recibido mi familia y yo estos días, créanme que son gasolina para regresar. Cuando estoy de vacaciones, nunca veo Venga la alegría, la verdad es esa y estas tres semanas que estuve sin poder hacer lo que más amo, los veía todos los días”.

©@ricardocasares



El conductor agradeció al público del matutino por su apoyo

El agradecimiento al público

Como parte de la bienvenida, de manera simbólica, la producción colocó un corazón con el nombre de Ricky en el que cada uno de sus compañeros introdujo una palabra que le querían dedicar: “Solo doy gracias de que estés de nuevo acá, hermano”, dijo con un nuedo en la garganta Pato Borghetti. Por otra parte, el conductor quiso agradecer a los televidentes que lo hicieron fuerte en los momentos más retadores: “Tenemos el mejor trabajo del mundo, porque podemos entrar a la casa de millones de personas y esas millones de personas entraron a la terapia intensiva, a mi cuarto de hospital, a mi casa, muchas gracias a todos, estoy sumamente emocionado de regresar, porque esto es lo que más amo. Estoy muy contentos”, comentó intentando contener las lágrimas.