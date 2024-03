¡No se perdió los Oscar! Ricardo Casares regresa al trabajo tras su hospitalización

Gran expectación causó el anuncio de que, como cada año, Ricardo Casares también formaría parte de la transmisión especial que realiza TV Azteca para cubrir la alfombra roja y la gala de los Oscar, especial en el que por más de dos décadas ha formado parte el presentador. A sólo dos semanas de haber sufrido un infarto en el foro de Venga la Alegría, Ricardo se reincorporó al trabajo este fin de semana desde su casa. Por primera ocasión, el periodista de espectáculos no pudo vivir la adrenalina de la red carpet donde, el año pasado, hizo una combinación muy exitosa con Javier Ibarreche, la joven revelación de Tik Tok que, esta vez, ante la ausencia de Casares, estuvo encargado de comandar la conducción en compañía de El Capi Pérez, quien le dio el toque de comedia a esta gala.

Desde su casa, el conductor se sumó a la transmisión especial

No faltó a la cita

Cuando se anunció que Ricardo Casares sí formaría parte de la transmisión especial de la gala, muchos cibernautas mostraron su preocupación, debido a que consideraban que debió esperar un poco más para retomar el ajetreado ritmo de trabajo que maneja. A través de su cuenta de Instagram, varios de sus seguidores le pidieron que se replanteara su regreso al trabajo; sin embargo, este domingo 10 de marzo, dando lecciones de profesionalismo, Ricardo apareció en la pantalla de televisión, pero, no en las mismas circunstancias que lo había hecho en ediciones pasadas.

Para tranquilidad de los televidentes, el presentador no voló a Los Ángeles, sino se sumó a la cobertura desde su hogar, donde estuvo comentado la gala. A pesar de que, por primera vez no estuvo en Teatro Dolby, el conductor se vistió de gala, tal como la ocasión lo ameritaba: “Desde casa, pero no haría la transmisión en pijama”, escribió como descripción de un videoclip donde, además de presumir su elegante traje blanco, mostró parte del set que acondicionaron en su casa para poder regresar al trabajo.

El conductor aseguró que no está enfermo del corazón

Su estado de salud

Uno de los momentos más emotivos de la transmisión especial de los Oscars, fue cuando Javier Ibarreche y El Capi Pérez se enlazaron con Ricardo, quien se mostró muy emocionado de haber podido cumplir con este compromiso laboral que tanta ilusión le provoca: “Feliz de estar vivo”, comentó. Hace unos días, durante una entrevista para el Canal 6 Multimedios, Ricardo contó cómo se encuentra: “Tuve un evento cardíaco, no tengo un corazón enfermo, mi expectativa de vida es la misma, tengo que hacer una terapia cardíaca, los médicos están seguros de que voy a regresar al 100 a mis funciones cardíacas”.

La aparición de Ricardo en los Oscars fue uno de los momentos más especiales de la transmisión

¿Qué fue lo que le ocurrió?

Fue el pasado 26 de febrero cuando los conductores de Venga la Alegría compartieron con la audiencia que Ricardo Casares había sufrido un infarto al interior de TV Azteca. Gracias a la oportuna reacción de sus compañeros, el periodista llegó a tiempo al hospital donde lo establecieron y permaneció unos días para luego ser dado de alta. De acuerdo con las propias palabras de Casares, la situación fue muy delicada: “Ha sido una semana, la más dura de toda mi vida. Hace una semana justamente me estaban operando, me estaban salvando la vida, ya me habían empezado a salvar la vida muchas personas, cuando salí de televisión Azteca y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”, relató hace unos días el conductor.

