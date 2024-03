Después de una emocionante temporada de premiaciones, donde las celebridades nos deleitaron con sus mejores looks y nos regalaron los mejores fashion moments, como Miley Cyrus con sus 5 cambios de look en los Premios Grammy, o el reencuentro del cast de ‘El diablo viste a la moda’ en los SAG Awards; esta noche llega la premiación más esperada: los Premios Oscar 2024, que este año celebra su 96 edición en el mítico Dolby Theatre de la ciudad de los Ángeles con la conducción de Jimmy Kimmel.

Entre la lista de celebridades que esperan sorprender frente a las cámaras con sus impresionantes atuendos esta noche están personalidades como Emma Stone, Margot Robbie, Ryan Gosling, Bad Bunny, Becky G, Zendaya, America Ferrera, Vanessa Hudgens y muchas más. Donde películas como ‘Oppenheimer’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Barbie’, ‘Poor Things’, ‘Past Lives’ y ‘Killers Of The Flower Moon’, se encuentran entre las favoritas.

Sin duda podemos esperar una emocionante gala con presentaciones como la de Ryan Gosling con “Im Just Ken” y Becky G con “The Fire Inside” de ‘Flamin‘ Hot’, así como Bad Bunny, America Ferrera, Jennifer Lawrence y Zendaya como presentadores. Una noche llena de glamour y sorpresas, donde los estilistas presentan sus mejores y más sofisticadas propuestas para las celebridades que desfilan por la alfombra previa al evento. Aquí te compartimos los mejores looks de la noche para que no te pierdas ninguno.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2024