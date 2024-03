Celebramos que Bad Bunny será presentador en los Premios Oscar con un recuento de sus mejores ‘looks’

Todos amamos a Bad Bunny. No importa de qué parte del mundo seamos, todos hemos sido atrapados por la música y ritmo del joven cantante. La grandeza del artista no solo radica en que ha cautivado al mundo con su música, mezcla de ritmos latinos como el reggaetón, el trap o el merengue, sino en que se ha convertido en un ícono de la moda masculina de manera internacional. Ha sido tanta su influencia, que diseñadores de alta gama, como Jacquemus, lo han considerado como una inspiración y referente de la moda y estilo.

El día de ayer, se anunció la lista oficial de presentadores para los premios Oscar que tendrán lugar el próximo domingo 10 de marzo. Dentro de esta selección encontramos personalidades como Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Rita Moreno y Chris Hemsworth. Lo que causó gran emoción fue que Bad Bunny sería el presentador latino seleccionado para esta gran noche. La noticia causó furor entre los amantes de la moda pues el cantante tiene un enorme historial de looks emblemáticos en las alfombras rojas. Por lo que hoy, te contaremos cuáles han sido nuestros favoritos.

Estos han sido los mejores atuendos de Bad Bunny

Bad Bunny en traje blanco con rosas en la Met Gala 2023

Hace tan solo un año, el intérprete de “Un Verano sin ti”, nos regaló uno de sus looks más icónicos hasta el momento. El atuendo para la Met Gala del 2023 fue todo un deleite visual al portar un traje completamente blanco con incrustaciones 3D de rosas blancas en un estilo de capa. Este look, que hizo homenaje a Karl Lagerfeld fue diseñado por Jacquemus, quien ha confeccionado diferentes looks para el artista latino.

Bad bunny y su gorro de punto en los Grammys de 2021

Si algo sabe hacer Bad Bunny en los diferentes eventos en los que asiste como invitado, es dar de qué hablar con sus prendas y accesorios. Para la ceremonia de los Grammy 2021, el cantante llevó un atuendo tradicional completamente en color negro. El look compuesto por capas con un maxi abrigo y unas chunky boots, fue completado por un gorro de punto con dos orejas estilo oso. Además, Bad Bunny posó en las fotografías con un girasol en la mano que contrastó con el negro del look.

Con un look color blanco en los Billboard 2023

Los colores oscuros no son los preferidos del cantante, pues en más de una ocasión lo hemos visto optar por tonos pastel y claros para sus looks de alfombra roja. Para la ceremonia de los premios Billboard de Música Latina en 2023, Bad Bunny llevó un look casual completamente blanco compuesto por unos jeans con una t-shirt del mismo color y un cinturón café. Para los accesorios, el cantante llevó una gorra de basketball color café y una mascada de colores amarrada en su cuello.

Su atuendo disruptivo para la Met Gala 2022

Bad Bunny nos ha enseñado en múltiples ocasiones la importancia de romper las reglas de moda y estilo. El cantante ha demostrado que cuando se trata de vestir, no existen géneros ni tallas. Uno de sus atuendos más disruptivos fue el que eligió para la Met Gala del 2022 en donde se unió al equipo de las faldas masculinas. Para lograrlo, Bad Bunny portó un vestido beige de hombreras de la marca Burberry. Debajo de éste, lució una camisa y una corbata para conseguir la dualidad femenina y masculina que nos encanta. Su hairstyle no se quedó atrás y mostró una tiara color dorado como complemento perfecto al statement que el cantante buscaba lograr.

