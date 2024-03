Bad Bunny debuta como presentador en los Oscar con un traje elegante y minimalista

Latinoamérica estuvo presente durante la ceremonia de los Premios Oscar con grandes invitados en diferentes partes de la noche. Por un lado, tuvimos a Becky G interpretando una de las canciones nominadas a “Mejor Canción Original”, y por otro lado apariciones especiales como la de Macarena Achaga en la alfombra roja. La presencia latina no se detuvo ahí pues Bad Bunny fue uno de los presentadores, quien tuvo la oportunidad de entregar el premio a “Mejor Película Internacional”.

Bad Bunny y su traje Gucci para los Oscars

Desde su anuncio como uno de los presentadores de este año, Bad Bunny se mantuvo en la mira de todos no solo por el orgullo de tener un talento puertorriqueño en la lista de los invitados sino por la expectativa que su look para la gran noche causó. Las anteriores apariciones del cantante nos han demostrado que Bad Bunny siempre sabrá cómo portar un traje y poner en alto la moda masculina. No por nada es una de las principales musas para Jacquemus, quien lo ha involucrado en diferentes eventos y colecciones.

Una vez más, Bad Bunny nos demostró que nunca decepciona con sus looks. Para celebrar la gran noche, el puertorriqueño hizo su aparición en la alfombra roja vistiendo un traje color negro de solapa cruzada y botones en el mismo tono del traje. El look, de Gucci, se complementó con un collar en color plata y negro que lució por debajo del saco, así como con unos zapatos puntiagudos de plataforma.

Otra de las sorpresas fue que el cantante regresó a sus inicios en la industria con un cabello casi rapado por completo. Todo parece indicar que el puertorriqueño dejará a un lado sus chinos por un tiempo y recibirá la primavera con un look más fresco. El cantante también sorprendió al portar unos lentes rectangulares transparentes. Este accesorio ha cobrado popularidad entre las celebridades en los últimos meses pues hemos visto a diferentes personalidades portarlo tanto en sus looks de street style como en las alfombras rojas. Entre los nombres que han llevado los lentes de vista encontramos a Sydney Sweeney o Billie Eilish.

Bad Bunny no solo nos regaló el look perfecto para lucir elegantes y no pasar desapercibidos sino que sorprendió al festejar su cumpleaños número 30 en la ceremonia. Uno de los momentos más icónicos fue cuando Dwayne Johnson, su co-presentador, lo felicitó al pasar y anunciar el premio.

