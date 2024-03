Sydney Sweeney en el vestido que usó Angelina Jolie para los Oscar hace 20 años

La noche de ayer terminó una emocionante temporada de premios con la ceremonia más importante en la industria del cine: los Premios Oscar 2024, donde “Oppenheimer” se llevó la noche al ser galardonada como la Mejor Película. Sin embargo, los estilismos de las celebridades sobre la alfombra roja también se robaron los reflectores.

Para la emblemática after-party que organiza Vanity Fair todos los años, las celebridades se atrevieron con looks más llamativos y sofisticados, entre ellas, Sydney Sweeney fue una de las favoritas al lucir un glamuroso look que hizo homenaje a las divas de la época dorada del cine, un atuendo lleno de referencias a importantes momentos en la historia de la moda, ya que no sólo hace un homenaje a Marilyn Monroe, si no que es el mismo vestido que usó Angelina Jolie para los Oscars en el 2004.

El vestido de Sydney Sweeney para el after-party de los Premios Oscar es una pieza de archivo

Sydney Sweeney lució elegante y sofisticada en un vestido blanco satinado con cuello halter, pronunciado escote y falda con detalle drapeado de Marc Bouwer, el cual accesorizó con un collar de diamantes custom made de Messika.

El icónico vestido, es una pieza de archivo que usó Angelina Jolie para los Oscars en el 2004, sobre el cual Molly Dickson, la stylist de Sweeney, publicó un carrusel en su cuenta de Instagram en el que agradecía a la firma por permitirles adentrarse en su archivo.

Para el beauty look, la actriz de “Madame Web” también hizo referencia a Marilyn Monroe al estilizar su nuevo short bob de forma clásica y con volumen como lo hacía la actriz en la década de los 50s, mientras que para el maquillaje los tonos nude y naturales fueron los elegidos. Para el manicure, su manicurista de cabecera, Zola Ganzorigt, realizó un clásico french blanco en forma almendrada.

Angelina Jolie en los Premios Oscar en el 2004.

El estilo femenino y muy chic de Sydney Weeney, orquestado a la perfección por Molly Dickson, nos ha dejado claro una vez más que puede ser tan versátil como su carrera. Ya que, en una entrevista para People, la actriz de 26 años comentó que le gusta jugar y experimentar con su estilo dependiendo del evento al que asistirá. Y después de verla conquistar París en un “no pants look” fresco y arriesgado, nos encanta ver cómo Sweeney optó por un look más clásico y totalmente diferente para lucir como un ícono old Hollywood para la noche de los Oscars. No podría haberlo hecho mejor.

Sydney Sweeney posa junto a Billie Eilish, Maude Apatow y Camila Cabello.

