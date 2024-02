El ‘look Y2K’ de Sydney Sweeney que queremos recrear esta primavera

Es un hecho que la moda de finales de los 90s y principios de los 2000s no se va a ir pronto, al contrario, esta estética definida por peinados divertidos, pantalones acampanados, tacones de punta y minifaldas al estilo “Clueless” regresó para quedarse, al menos así lo dictan las tendencias este año entre celebridades y fashionistas.

Una de las celebridades que se ha convertido en un referente de estilo estos últimos dos años es Sydney Sweeney, quien después de su gran debut en la serie “Euphoria”, su carrera ha crecido rápidamente con papeles protagónicos en películas como “Anyone But You” y “Madame Web”, lo que le ha dado la oportunidad de mostrarnos sus mejores estilismos dentro y fuera de las alfombras rojas. Y gracias a colaboraciones con importantes marcas de moda como Miu Miu, el estilo de la actriz de 26 años se ha definido como uno muy chic y femenino, con el cual la hemos visto en espectaculares vestidos y también en looks más casuales donde ha incorporado diademas y moños en su rubia cabellera para aventurarse en la tendencia “coquette”.

El look Y2K de Sydney Sweeney en Nueva York

Para su más reciente aparición, y con la primavera a punto de llegar, Sydney Sweeney lució un look total denim de Givenchy para su llegada al programa de televisión Saturday Night Live en Nueva York. Este look, definido por un conjunto de jeans acampanados y saco corto de mezclilla, hace referencia a la estétita Y2K con los tacones negros de punta, la bolsa con estoperoles y los lentes minimalistas. La actriz lució el cabello suelto con ondas ligeras y un maquillaje natural.

Y gracias al cambio de temperatura, hemos podido ver a la actriz en looks más primaverales que sin duda serán nuestra referencia a la hora de vestir esta temporada, como este vestido color lila de mangas largas y cuello alto de Tom Ford, el cual accesorizó con unas botas de tacón blancas de Victoria Beckham y un cinturón tipo corsé que resaltaba su figura para un evento de la marca de belleza Laneige. Lo que confirma que tanto Sydney como su estilista de cabecera, Molly Dickson, nos regalarán los mejores looks para primavera verano, ¡y no podemos esperar!

