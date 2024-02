Gigi Hadid pone en el radar los jeans estampados en una ‘date’ con Bradley Cooper

Gigi Hadid es una de las modelos más influyentes en la industria de la moda en la última década, con desfiles como Chanel, Versace, Jacquemus y Tom Ford en su impresionante curriculum, y más de 78 millones de seguidores en Instagram, Gigi es un ejemplo de la supermodelo actual. Quien junto a Bella Hadid, Hailey Bieber, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Binx Walton y Cara Delevingne, entre muchas otras, definieron la industria con un nuevo aire a mediados de los 2000s, convirtiéndose en las nuevas it girls del momento.

Con tendencias como el clean look y model off dutty, modelos como Gigi Hadid definieron la moda durante la última década, y aunque no todas siguen sobre las pasarelas, cada una de ellas sigue siendo referente de moda. En particular, Gigi Hadid no ha dejado las pasarelas por completo, y aunque sus apariciones son más reducidas, sigue deslumbrando cada que camina sobre ellas. Y no sólo marca tendencia durante las Semanas de la Moda como musa de los más prestigiosos diseñadores, si no que su estilo personal también ha evolucionado a través de los años, mostrándonos ahora una Gigi más madura, con siluetas con inspiración masculina y noventera, así como piezas más estructuradas y con mucha propuesta.

El look de Gigi Hadid en Nueva York

La modelo y mamá de 28 años, quien suele conquistar con sus looks de street style por las calles de Nueva York, esta vez fue vista en un look casual pero muy chic en el que unos pantalones estampados en distintos tonos de azul y con detalle de fringe a los costados fueron los protagonistas, los cuales combinó con un suéter color crema, una chamarra biker de piel color ladrillo, unos tenis Adidas rojos y como accesorio, un mix de collares de oro y plata, un mini bolso negro y unos lentes de sol con carey.

Y como lo han marcado las tendencias para este año, los jeans sueltos estilo cargo, con o sin estampados, seguirán presentes este año gracias al regreso de la estética de finales de los 90s que está presente desde el año pasado. Este tipo de pantalones gráficos y con detalles inesperados son ideales para elevar tu estilo y llevar al siguiente nivel un look casual de mezclilla.





Los jeans estampados o con detalles 3D se han apoderado del street style este año.

Gigi Hadid y Bradley Cooper en una date por Nueva York

La reciente pareja, de quienes surgieron los primeros rumores de que salían a finales del año pasado, han mantenido la mayor parte de su relación en privado, sin embargo, este año se les ha visto juntos y de la mano en un par de ocasiones. Y el día de ayer, se les vio juntos y sonriendo mientras llegaban a un desayuno con amigos en Nueva York. Y a pesar de que el actor es 20 años mayor, fuentes cercanas han confirmado que Gigi Hadid y Bradley Cooper tienen mucho en común, por lo que estamos emocionados por ver más de la estilosa pareja en el futuro.

