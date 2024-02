Hailey Bieber y las hombreras ‘oversized’ son uno mismo

Las pasarelas lo anticiparon y Hailey Bieber lo confirma: las hombreras oversized estarán en su mejor momento durante los siguientes meses. La modelo e influencer fue vista el día de ayer de la mano de Justin Bieber llegando al estadio Allegiant en Las Vegas para disfrutar juntos del Super Bowl. Como es costumbre para la pareja, ambos lucieron increíbles looks para disfrutar juntos del partido. Hailey Bieber sorprendió con un atuendo oversized compuesto por unos jeans rectos, una t-shirt blanca y unos tacones en color rojo. La estrella del atuendo fue un enorme abrigo afelpado en animal print con unas grandes hombreras. Los accesorios fueron sencillos pues solo resaltaron unas gafas en tonos marrones.

El abrigo oversized de Hailey Bieber

Tal como pudimos verlo en pasarelas como la más reciente de Jacquemus, parece ser que las grandes hombreras y los abrigos oversized serán parte importante de las tendencias de Primavera-Verano. Piezas como blazers, sacos cortos o abrigos se mezclarán con hombreras voluminosas para dar un estilo girl boss a cada atuendo. Hailey Bieber supo cómo adaptar esta tendencia y mezclarla con el animal print;que creíamos era cosa del pasado. El detalle de los hombros anchos hizo el perfecto contraste con el look ajustado que eligió la influencer.

©danixmichelle



La estilista de la modelo compartió el look en sus historias de Instagram.

Esta no es la primera vez que Hailey Bieber opta por prendas oversized en sus looks pues es una de sus tendencias favoritas. A lo largo del tiempo hemos visto a la modelo llevando camisas oversized, sudaderas anchas y puffer jackets. Las hombreras también se están convirtiendo en detalles favoritos de Hailey Bieber ya que también pudimos verla llevando un largo abrigo en color vino con hombros grandes, en las calles de Nueva York.

Hailey Bieber sorprende con nuevo hairstyle

No hay duda de que Hailey Bieber es una de las celebridades con mayor estilo no solo por sus looks sino por todo lo relacionado al mundo de la belleza. Desde skincare, maquillaje hasta peinado, Hailey sabe cómo hacer de cualquier lugar, un desfile para sorprender. Su abrigo oversized no fue lo único que deslumbró ayer durante el partido sino que también apareció con lo que parece ser un ligero cambio de look. Hailey lució un color de cabello más oscuro de lo normal. Este tono complementó a la perfección con un maquillaje en tonos marrones en donde destacaron sus labios perfectamente delineados en color café. Quizá estamos por ver la “brunette era” de Hailey Bieber y estamos más que listos para eso.

