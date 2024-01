Con una sede que combinaba a la perfección con la colección titulada “Les Sculptures”, Simon Porte Jacquemus presentó su colección Ready To Wear para primavera de este año en el gran museo de arte moderno The Fondation Maeght, a sólo 40 minutos de Cannes en Saint-Paul-De-Vence, Francia. El venue, repleto de estatuas de Giacometti y pinturas de Miró, fue testigo de famosas personalidades dentro y fuera de la pasarela, con invitados de primera fila como Kylie Jenner con su hija Stormi, Julia Roberts, Jack Harlow, Kristin Davis y Jenna Lyons, y las modelos Gigi Hadid y Emily Ratajkowskidentro de la pasarela.

Gigi Hadid regresa a las pasarelas con Jacquemus

La última vez que vimos desfilar a la modelo fue en el show de Miu Miu en octubre del año pasado, y aunque ha causado furor en redes sociales por su reciente relación con el actor Bradley Cooper y por haber asistido al festejo de cumpleaños de Taylor Swift, esta fue su primera presentación oficial del año, dando inicio a una emocionante temporada de moda en la que seguramente la veremos desfilar duranteFashion Week. Para abrir el desfile de Jacquemus “Les Sculptures”, Gigi Hadid desfiló en un total look color crema, en un trench coat de piel modernizado con textura, mangas redondeadas con volumen y cinturón ancho a la cintura. Mientras que Emily Ratajkowski vistió un vestido negro a las rodillas de manga larga, con la misma silueta dramática en hombros y peplum a la cadera.

La colección de Jacquemus para primavera 2024

Los looks de la colección para primavera 2024 son en su mayoría monocromáticos, con tonos crema, gris, negro y blanco como los protagonistas, con algunos toques en rojo. Con siluetas esculturales, transparencias, cortes minimalistas, las mangas redondeadas representativas de la firma francesa y chamarras tipo piloto para la propuesta masculina. Mientras que entre los accesorios, destacaron las ya virales sandalias con doble tacón. Y aunque el clásico suéter de cuello V fue parte de la invitación al desfile y estuvo presente como accesorio amarrado a los hombros en algunos looks, Simon Porte Jacquemus, el diseñador y creador de la firma, declaró que no se siente parte de la tendencia “quiet luxury”, si no que él se denominaría “pop luxury”.

Estas son algunas de las propuestas de Jacquemus para esta primavera: