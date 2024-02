La modelo y amante de la moda Irina Shayk no sólo sabe desfilar tendencias sobre la pasarela, si no que regularmente conquista las calles de Nueva York con sus mejores looks para el diario. Y en esta ocasión, la vimos acompañada de su perrito y de un look que nos encantó: un abrigo muy acorde con la estética viral mob wife, o esposa de mafioso, que combinó con unos tenis New Balance para darle un toque moderno y athleisure. Esta estética ya ha sido adoptada por muchas, desde Jennifer Lopez hasta Khloe Kardashian.

El look de Irina Shayk en Nueva York

La modelo de 38 años suele atreverse a elegir piezas de moda que marcan un statement, como los llamativos zapatos Tabi de Maison Margiela que tiene en distintos estilos, o las bolsas más solicitadas entre la élite de la moda. Pero para esta ocasión, la modelo eligió un abrigo en animal print, el cual está de vuelta para esta temporada, combinado con un vestido negro con toques de encaje y olanes, bolso Hermès Constance Elan de cuero negro, unos lentes negros envolventes y para caminar comodamente, unos coloridos New Balance.

El abrigo con estampado de tigre es sin duda uno de los representantes de la estética mob wife, tendencia que se inspira en el lujo y estilo llamativo de personajes icónicos como “The Sopranos” o Sharon Stone en “Casino”, donde los abrigos de peluche y los accesorios dorados son protagonsitas. Sin embargo, este print también ha regresado desde finales del año pasado en prendas, accesorios y calzado casi como un básico más que debes tener en tu guardarropa.

Cómo llevar animal print esta temporada

Desde los virales tenis con estampado de leopardo de Adidas x Wales Bonner hasta abrigos y prendas, este print ha ganado un lugar en redes sociales como un favorito y se ha convertido en un básico que puedes combinar casi con todo, así como llevarlo en distintas siluetas o tonalidades. Para ello, nos dimos a la tarea de encontrar algunos looks de street style como inspiración para que lo lleves esta temporada, y el resto del año.

Looks de street style con animal print