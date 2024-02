Las protagonistas de ‘FEUD: CAPOTE VS THE SWANS’ son el ejemplo de cómo llevar el estilo ‘Mob Wife’

La segunda entrega de la serie “Feud”, se estrenó ayer y ya tenemos mucho que opinar y discutir sobre el look de las protagonistas. Con un elenco que incluye a Naomi Watts, Demi Moore y Diane Lane, la serie se estrena en el momento de más apogeo de la nueva tendencia “Mob wife”,en la que sus protagonistas son expertas.

Esta tendencia dice adiós al minimalismo para sustituirlo por un deseo de mostrar riqueza y lujo a través de la ropa y los accesorios. Basta con ver la portada de “Feud: Capote Vs. The Swans” para darse cuenta de que las protagonistas tienen mucho que decir cuando de lujo y elegancia se trata. Con peinados voluminosos, joyas brillantes y notorias, y maquillajes determinantes, las protagonistas de la serie son el claro ejemplo de cómo usar la tendencia más viral del momento.

Las protagonistas de “Capote Vs The Swans” nos enseñan a llevar el “Mob Wife” aesthetic

En el “Mob Wife” no aplica la frase “menos es más”. Para esta tendencia, los accesorios vistosos, los abrigos grandes y afelpados y el cabello en gran volumen son piezas claves para vestir. Dentro de la serie, lanzada el día de ayer, podemos encontrar claros ejemplos de cómo llevar la tendencia. Uno de los aspectos clave para entender esta estética son los estampados, en especial el animal print. Calista Flockhart, quien interpreta a Lee Radziwill, nos deja ver cómo lleva un abrigo en estampado de leopardo que combina con un collar de oro.

Otro accesorio que no puede faltar en un guardarropa de este estilo son las perlas. Tal como lo hace Chloë Sevigny, llevar un par de collares de perlas grandes junto a un hairstyle de volumen y ondas puede dar ese toque sofisticado a tu atuendo. Si tu debilidad son los accesorios, puedes seguir los pasos de Diane Lane o de Naomi Watts para incorporarlos en forma de brazaletes grandes, collares largos y pendientes en color plata u oro.

Las protagonistas también nos sorprenden con atuendos envidiables que incluyen vestidos con estética de los años 50´s, guantes satinados que cubren todo el antebrazo, camisas de manga larga con estampados coloridos y atuendos muy al estilo María Félix.

Sobre “Feud: Capote Vs. The Swans”

Siete años después de su primera temporada, este lanzamiento llega para contar la historia del escritor Truman Capote quien se codea con las mujeres de mayor élite a quien apoda “los cisnes”. La serie nos habla sobre la traición del escritor que lo hizo perder todo poder en la sociedad. Esta temporada, que se compondrá de 8 episodios, está inspirada en el libro bajo el nombre de: “Capote´s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”.

