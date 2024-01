Georgina Rodríguez se une a la tendencia ‘mob wife’ con un abrigo en el desierto

Todos amamos a la modelo, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, por su despampanante estilo y lujoso estilo de vida. Por lo que sin duda su forma de vestir la convierte en un ícono de la nueva tendencia viral mob wife, la cual ha tomado por completo las redes sociales y que hace referencia a personajes como los de “The Sopranos” de HBO, pero con un giro más moderno.

El look de Georgina en Arabia Saudita

Entre las piezas clave de esta estética se encuentran los abrigos de piel, por lo que podríamos decir que Georgina se ha unido oficialmente al mob wife gang, ya que en su último post de Instagram nos compartió su más reciente look para su estancia en el antiguo oasis AlUla, en Arabia Saudita, que consiste de un maxi abrigo de piel, un total look blanco debajo, unos tenis New Balance en tendencia y por último, pero no menos importante, sus joyas. La modelo y empresaria posó frente al Maraya, el edificio cubierto con espejos más grande del mundo, así como frente a unos cañones y en la alberca de su hotel.

Todo esto unos días después de que asistiera a los Joy Awards en Riyadh, Arabia Saudita, donde también impactó en la alfombra del evento en un impresionante vestido plateado entallado y strapless de Lena Berisha, guantes de seda y joyas de Chopard.

Sin embargo, para sumarte a esta nueva estética viral, el look es un poco más complejo que sólo los abrigos de piel, ya que esta tendencia incluye múltiples elementos como looks de maquillaje llamativos, uñas largas siempre arregladas, peinados voluminosos, animal print y piezas maxi de joyería dorada y llamativa que podrías incorporar a tu estilo para unirte al club de las mob wifes. Sin duda la protagonista del reality “Soy Georgina” es un claro referente de esta estética.

