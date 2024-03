La noche de los Oscars parece nunca acabar. Las celebridades del momento se reunieron en Los Ángeles para celebrar momentos inolvidables para la industria del cine y del entretenimiento. Desde el look rosa artesanal de America Ferrera, la presencia de Becky G, Macarena Achaga y Juanpa Zuritacomo representantes latinos, hasta la emblemática interpretación de Ryan Gosling en un traje Gucci; la noche de ayer lo tuvo todo. Los atuendos durante la alfombra roja nos llenaron de nostalgia, emoción y mucha sorpresa por la elección de las personalidades para la premiación. Sin embargo, la expectativa no terminó ahí, ya que las celebridades hicieron un cambio de look para asistir alafter-party más importante de la noche del cine.

La fiesta post Oscars organizada por Vanity Fair es el momento perfecto para que las celebridades muestren sus mejores looks. Mientras que la alfombra roja de la premiación suele estar más inclinada por atuendos sofisticados, elegantes y sobrios, los looks de la fiesta de Vanity Fair normalmente son más exóticos, brillantes y atrevidos. Lo importante es festejar y no hay nada mejor que hacerlo con un atuendo que hable por sí mismo. La fiesta es conocida por ampliar la lista de invitados para incluir a las it girls e influencers del momento como fue el caso de Kylie Jenner, EmRata o Kendall Jenner. Sin embargo, la presencia latina, con personalidades como Salma Hayek, Sofía Vergara, Camila Cabello, Lauren Sánchez, Anitta y Eva Longoria se robó la noche con sus impresionantes atuendos.

Estos fueron nuestros looks favoritos del after-party de los Oscars 2024