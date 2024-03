El vestido de America Ferrera para los Oscars tardó 400 horas en confeccionarse

Si algo nos ha enseñado Barbie es que podemos hacer todo lo que soñamos e imaginamos. Cuando de arte y creatividad se trata, las grandes casas de moda tienen mucho para mostrarnos. Tal es el caso del look con el que desfiló America Ferrera para los premios Oscar de esta tarde. La sorpresa a su llegada fue verla portar un vestido que hizo honor a su nominación para “Mejor Actriz de Reparto” en Barbie.

El vestido artesanal de America Ferrera en los premios Oscar

La actriz sorprendió a la comunidad latina desde que se anunció su nominación por su interpretación en la cinta de Greta Gerwig. Desde entonces, las expectativas por su aparición en los premios y en la alfombra roja se elevaron hasta que el día de hoy superó por mucho nuestra imaginación. La actriz lució un vestido ajustado y brillante en el famoso color “rosa Barbie” que resaltó su escultural figura. El brillante vestido no solo lucía perfectamente sobre la alfombra sino que necesitó de una confección artesanal para lograr el resultado final.

El vestido, diseñado y confeccionado por Versace, requirió de un total de 400 horas para ser creado. Con el savoir faire de 7 artesanos y una técnica impecable, se creó el vestido que portó America Ferrera para celebrar su nominación y el resto de las nominaciones para Barbie. Para conseguir el color exacto, los artesanos crearon 10 chainmails (tejido metálico) diferentes hasta conseguir el tono deseado.

Con el estilismo y huella de Karla Welch, quien también vistió a otras personalidades en la alfombra roja de esta tarde, America lució sofisticada y deslumbrante. Para mantener un look de ensueño, Ferrera llevó el voluminoso collar Castello de alta joyería de Pomellato. Perteneciente a la colección Oda a Milán, el accesorio está hecho de oro rosa y blanco con rubelitas y diamantes.

El maquillaje estuvo a cargo de Linda Hay, quien también maquilló recientemente a la actriz para un evento previo a la premiación. Para la gran noche, Linda optó por un beauty look en tonos rosados pero sutiles que resaltaron en sus mejillas y en tonos “nude”. Su corto cabello, en tendencia esta temporada, lució impecable gracias al trabajo de Aviva Jansen, quien compartió un poco del proceso detrás del cabello, en sus redes sociales.

America Ferrera luce junto a Billie Eilish en la alfombra roja

No hay nada más emocionante que ver a las grandes celebridades posar juntas en las fotografías de la alfombra roja. Esta tarde, America Ferrera se mostró muy feliz de ver a Billie Eilish, quien también cuenta con una nominación por interpretar “What was I made for?” para Barbie. Mientras que America deslumbraba con su vestido brillante, Billie nos sorprendió con un atuendo preppy, salido de “Gossip Girl” de la firma de lujo Chanel. Su cabellera, larga, lució a la perfección con su look compuesto por un saco, una falda recta larga y unos zapatos estilo escolar con calcetines blancos hasta el tobillo. Billie, estará interpretando durante la noche su canción y es una de las más esperadas para recibir la estatuilla dorada.

Vídeo Relacionado: Barbie rinde homenaje a mujeres inspiradoras con atuendos fabulosos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.