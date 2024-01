La razón por la que Barbie está nominada a ‘Mejor Vestuario’ en los Premios Oscar 2024

Con el anuncio de los nominados para la edición número 96 de los Premios Oscar, la película Barbie se ha vuelto a posicionar dentro de las más populares por sus 8 nominaciones, dentro de las que se encuentran “Mejor Película”, “Mejor Actor de Reparto” y “Mejor Vestuario”. Esta última parecía una nominación más que esperada pues, desde el primer trailer de la cinta hace más de un año, se pudo notar la precisión con la que el vestuario había sido planeado y diseñado.

¿Por qué ‘Barbie’ merece su nominación a los Premios Oscar?

Recreación detallada de sus versiones originales

Desde el lanzamiento del teaser trailer a finales del 2022, las referencias al vestuario original de las muñecas Barbie sorprendió al mundo. El primer vistazo que tuvimos al nuevo mundo de Greta Gerwig, nos mostraba una recreación exacta al traje de baño de rayas de la Barbie original a finales de los años 50.

A lo largo de la película, se pueden encontrar diferentes referencias a la historia de la icónica muñeca y sus vestuarios más emblemáticos. Una de las más habladas fue la referencia a la “Barbie Hot Skatin‘ de 1994” en donde encontramos a Margot Robbie y Ryan Gosling recordándonos lo mucho que amamos los looks de los años 80.

Puso en alto la tendencia ‘Barbiecore’

Sin duda, una de las grandes tendencias que marcó al 2023 fue el llamado “Barbiecore” y el gran homenaje que se hizo al color rosa. Por todos lados, encontrábamos la presencia de este color en prendas, accesorios, zapatos, maquillaje y hasta en decoración de interiores. Esta tendencia incluía looks monocromáticos en tonos rosas vibrantes, el uso de lentejuelas y hasta tonos metálicos. Entre las celebridades que apostaron por este estilo, encontramos a Paris Hilton, Zendaya,Penélope Cruz o Dua Lipa.

Diseñadores y looks en las alfombras rojas

La película no solo nos regaló looks increíbles dentro de toda la cinta sino que siguió dando de qué hablar durante las promociones y alfombras rojas en las que pudimos ver al elenco. Durante su premiere en Los Ángeles, Margot Robbie deslumbró con un vestido Schiaparelli de lentejuelas que hacía referencia a la Barbie “Solo in the Spotlight”. Otros diseñadores que vistieron a la protagonista para diversos eventos fueron Valentino, con un vestido mini color rosa y puntos o Versace en la premiere de Seúl donde recordó a la Barbie “Day to Night”. Además, para la premiere en México, la actriz vistió un vestido rosa de Balmain para hacer referencia a la Barbie “Earring Magic”.

Nos recordó por qué amamos la moda

Una de las principales razones por las que la película fue un éxito en taquilla es la nostalgia que ofreció a todos aquellos que crecieron de la mano de esta muñeca. Para muchos, Barbie fue el momento donde la moda se volvió parte de sus vidas al jugar y experimentar con los diferentes looks y prendas que ésta incluía. La película fue un recordatorio de todo lo que podemos comunicar e imaginar al momento de elegir nuestros atuendos de día con día y convertirnos en exactamente eso que queremos ser.

