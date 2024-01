En una semana donde el reflector ha estado sobre París -con la Semana de Alta Costura-, también Park City Utah se convierte en un desfile de estrellas de Hollywood debido a la celebración del Festival de Cine de Sundance, al que han asistido celebridades como Kristen Stewart, Kerry Washington, Aubrey Plaza y Camila Cabello, quien asistió al estreno del filme “Rob Peace” en el que participa, y para el cual eligió un total look en mezclilla muy en tendencia con el regreso de la moda de principio de los 2000s.

El look de Camila Cabello

La interprete de “Señorita” llevó un atuendo de maxifalda de mezclilla deslavada con un top estilo corset de mezclilla a dos colores de la firma Masha Popova y estilizado por Jared Ellner, quien también viste a celebs como Sabrina Carpenter y Emma Chamberlain. Con total esencia Y2K, la falda de mezclilla regresó el año pasado y se prevé que seguirá como una pieza muy solicitada este 2024. Cabello y su estilista decidieron no agregar accesorios llamativos, ya que el conjunto es una declaración de estilo por sí solo.

©GettyImages



Un momento para apreciar el increíble -y muy Y2K- manicure plateado de Camila.

¿Cómo llevar una maxi falda de mezclilla como Camila Cabello?

Las tendencias del pasado -en particular del los 90s y 2000s- se han hecho presentes desde el año pasado entre las tendencias más usadas entre las celebridades, el street style y las redes sociales, donde una de las piezas principales que hizo su regreso, pero con una silueta un poco más estilizada, es la falda de mezclilla, en especial en un largo completo. En el look de la cantante podemos ver reflejada esta tendencia todavía más marcada con el atuendo completo de mezclilla (muy al estilo de Justin Timberlake y Britney Spears en uno de sus looks más icónicos en un traje y vestido de mezclilla en los American Music Awards en 2001).

La variedad de opciones es amplia: con abertura lateral o al centro para un look más casual, o extra larga para un toque más formal, las opciones de color también oscilan entre la mezclilla clara y oscura, en negro o con un deslavado más retro como el de Camila. Sin duda son una pieza que puede agregar versatilidad y vale la pena añadir a tu guardarropa para cualquier tipo de ocasión. Así que, si te inspiró el estilismo de Camila Cabello, te dejamos algunas opciones en las que puedes estilizar esta divertida, y muy chic, pieza de mezclilla.

Inspírate en estos looks con maxifalda de mezclilla: