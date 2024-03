Zendaya, Emma Stone, Lana del Rey y America Ferrera deslumbran en la fiesta previa a los Oscar

Los nervios y las expectativas se elevan al acercarse el 10 de marzo para ser testigos de los premios Oscar; la noche más importante para la industria cinematográfica. Después de eventos, fiestas y celebraciones, la noche de ayer se comenzó a finalizar la temporada de calentamiento para la premiación con una fiesta a la que acudieron grandes celebridades. La gran noche fue organizada por Sara Moonves, editora en jefe de W Magazine. En una íntima cena en Los Ángeles, las celebridades se reunieron para celebrar los últimos momentos previos a la gran noche.

Las celebridades y sus looks en la fiesta previa a los Oscar

Como era de esperarse, las principales celebridades y nominados de la estatuilla dorada llegaron a la fiesta previa a los Oscar luciendo atuendos emblemáticos que incrementaron nuestras expectativas para los looks que portarán para la alfombra roja. Personalidades como Zendaya, America Ferrera, Emma Stone y Chloë Grace Moretz fueron solo algunos de los invitados exclusivos que se dieron cita en la privada residencia en California para conmemorar la premiación más grande en la industria del cine.

Zendaya en un vestido gris y un clean look de impacto

La actriz ha sabido cómo sorprendernos en todos los eventos con su perfecta selección de looks. Para celebrar la cena en Los Ángeles, la protagonista de “Dune” y presentadora de los premios Oscar, vistió un vestido largo color gris con plisado de la casa de moda, Louis Vuitton, quienes también fueron anfitriones de la gran noche. El atuendo dejaba al descubierto el cuello y abdomen de la joven a través de un pronunciado escote frontal. Para su beauty look, Zendaya apostó por un clean look minimalista que resaltó a la perfección su rostro radiante.

Emma Stone en un traje femenino y contemporáneo

Como ya es costumbre para la embajadora de la marca liderada artísticamente por Nicholas Ghesquière, Emma Stone lució un look brillante y en tonos cálidos. En la más reciente temporada de premios la hemos visto portando atuendos en color durazno y plateado pero, para conmemorar este evento, la actriz llevó un traje brillante en color dorado. El look compuesto por tres piezas, saco, top y falda larga y recta, resaltó a la perfección con unos tacones dorados en punta y un hairstyle de cola de caballo.

Lana Del Rey y su lookvintage

Si alguien sabe cómo darle un giro a su atuendo y convertirlo en uno lleno de nostalgia es Lana Del Rey, quien constantemente nos sorprende con su selección de looks. Para esta ocasión, llevó un vestido corto con patrones vintage que combinó con un abrigo largo color café con monogramas, unos tacones dorados y un peinado en chongo que nos recordó a un look salido de los suburbios en los años 40.

Chloë Grace Moretz en un look más clásico

Después de un tiempo sin apariciones, la joven actriz se presentó en la fiesta con el atuendo perfecto para cualquier clima. La actriz protagonista de películas como “Carrie”, llevó un pantalón negro con un suéter de punto y hombros anchos en color blanco y negro. Chloë Grace Moretz ha sido uno de lo más grandes referentes para el cabello corto y nos demostró lo elegante y estilizado que puede lucir este corte en una noche tan importante.

America Ferrera nos muestra cómo llevar las faldas satinadas

En un look monocromático negro de falda satinada y top, la talentosa actriz y favorita para la noche de los Oscar destacó su atuendo con un blazer blanco a los hombros, medias translúcidas y unos tacones de punta. Mientras que para su maquillaje, eligió resaltar sus facciones con un lipstick rojo cereza.

