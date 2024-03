Al Pacino aclara la polémica en los Oscar 2024 cuando entregó el premio de Mejor Película

Vaya noche la que se vivió en los Oscar 2024... En medio de la emoción por Oppenheimer, Anatomía de una Caída y Poor Things se dio un momento inusual en la entrega. Al Pacino dio la nota al momento de entregar el Oscar a Mejor Película. El histrión de Hollywood omitió a los nominados y se fue directamente a mencionar al ganador; en este caso Oppenheiemer. Varios han asegurado que este gesto restó emoción y adrenalina a la última y más importante de las categorías de la noche. Además, omitió el famoso “Y el Oscar es para...”, frase que se ha venido diciendo desde hace décadas en los Premios de la Academia.

©GettyImages



Al Pacino con Christopher Nolan y Emma Thomas, las mentes maestras detrás de ‘Oppenheimer’

“Ha llegado el momento del último premio de la noche y es un honor para mí presentarlo. Diez maravillosas películas estaban nominadas, pero sólo una se llevará el premio a la mejor película. Y para ello tengo que ir al sobre. Y lo haré.... aquí viene. Y mis ojos ven Oppenheimer”, dijo el actor de películas como El Padrino. Sus palabras dejaron en shock al Dolby Theatre así como a los millones de televidentes.

©GettyImages



Al Pacino fue el encargado de mencionar la categoría de Mejor Película en los Oscar

En medio de la controversia, el legendario actor de 83 años emitió un comunicado a través de ABC News para aclarar la situación. La estrella de Caracortada dijo que no fue su idea eliminar la mención de los nominados, sino que esto vino desde la producción.

“Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche (el domingo 10 de marzo) no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien fue una elección de los productores para que no se volvieran a decir, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, declaró Pacino.

El actor reiteró su empatía con los nominados y emitió una disculpa a título personal. “Me doy cuenta de que estar nominado es un gran hito en la vida de uno y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que se han sentido menospreciados por este descuido y por eso he sentido la necesidad de hacer esta declaración”.

Curiosamente, la categoría de Mejor Película no fue la única en la que no se hizo mención del resto de los nominados. Cuando Ariana Grande y Cynthia Erivo pasaron a entregar el galardón de Mejor Canción Original, solo se mencionó a los ganadores; Billie Eilish y Finneas O’Connell por What Was I Made For?

